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19:59 14.03.2024

"Український інститут майбутнього" пропонує нову ліберальну податкову реформу "4 по 10"

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"Український інститут майбутнього" пропонує нову ліберальну податкову реформу "4 по 10"

Концепцію ліберальної реформи податкової системи України, альтернативної Національній стратегії доходів, яка передбачає перехід до чотирьох основних податків за ставкою 10%, презентував аналітичний центр "Український інститут майбутнього" в четвер.

"Після проведення реформи в нас залишається ЄСВ (єдиний соціальний внесок) 10% і ПДФО (податок на доходи фізосіб) 10%", - сказав директор економічних програм Анатолій Амелін, презентуючи концепцію в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За його словами, вона також передбачає 10% податку з роздрібних продажів замість 20% податку на додану вартість (ПДВ) і 10% податку на розподілений прибуток замість 18% податку на прибуток.

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У наданих документах уточнюється, що передбачено п'ятирічний перехідний період: протягом нього податок із роздрібних продажів буде знижено з 15% до 10% по 1 відсотковому пункту (п. п.) на рік, а ПДФО - з 20% до 10% по 2 п. п. на рік.

Крім того, передбачено "брутизацію" заробітної плати, коли податки з неї платить тільки працівник, і ЄСВ, і ПДФО нараховують на єдину базу - оклад, тоді як сьогодні ЄСВ нараховують на фонд оплати праці, і він є податком на роботодавця. При "брутизації" нинішня ставка ЄСВ 22% на фонд оплати праці відповідає 18% ставці на оклад, а 18% ПДФО - 16% ПДФО.

Крім того, представлена ліберальна податкова реформа передбачає скорочення кількості груп у спрощеній системі оподаткування з чотирьох до двох: перша - це мікробізнес, який сплачує фіксовану суму патенту, і друга - решта бізнесу (обіг до 2000 мінзарплат + 300 мінзарплат на кожного найманого працівника), який сплачує тільки податок із продажів.

Серед інших нововведень - спрощення правил акцизу для легальних виробників і продавців, мінімізація контролю за допомогою ліквідації акцизних накладних зі здійсненням взамін непрямих методів контролю; синхронізація ставок митних зборів у товарних групах - одна ставка для всієї товарної групи; а також передання фінансових ресурсів одразу в регіони для самодостатності та незалежності місцевих бюджетів.

Амелін заявив, що необхідність такої ліберальної реформи пов'язана з тим, що українська економіка перебуває на межі колапсу через повномасштабне вторгнення РФ в Україну: втрачено майже 30% ВВП, велика частина промислових регіонів перебуває під окупацією або повністю знищена, бізнес налаштований на міграцію в інші країни, триває демографічна криза. Посилаючись на дослідження Advanter щодо стану бізнесу в Україні, він наголосив, що податкова система є однією з ключових перешкод для відновлення та ведення бізнесу - 27% опитаного бізнесу заявили, що обмеженням для розвитку є високі податки та збори, а також перешкоди з боку регуляторних і фіскальних органів.

Як вважає Амелін, ліберальна податкова реформа здатна поліпшити економіку України й запустити її поступове зростання, оскільки вона сприятиме підвищенню реальної заробітної плати, зменшить мотивацію оптимізувати та виплачувати зарплати в конвертах.

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Експертка економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Яна Лаврик наголосила, що серед очікуваних від реформи ефектів - зростання довіри до держави з боку населення і зниження попиту на валюту, прискорення зростання ВВП і приплив додаткових інвестицій в економіку.

Згідно з представленими розрахунками, зростання ВВП України в разі реалізації реформи прискориться до 6,3% 2025 року і 8,1% 2028 року замість відповідно 5,5% і 4,3% без реформи, до 2030 року додатковий ефект сягне $92 млрд  номінального ВВП на рік, а тіньова економіка скоротиться з 35% до 20%.

"Український інститут майбутнього" також вважає, що така податкова реформа дасть змогу уникнути зниження курсу гривні до 42,5 грн/$1 у 2027 році та 46,8 грн/$1 у 2028 році, обмежуючись відповідно її ослабленням до 41 грн/$1 і 43,1 грн/$1.

Водночас автори концепції ліберальної податкової реформи визнають, що її впровадження збільшить дефіцит держбюджету на 321 млрд грн, або $8 млрд, 2025 року і на 419 млрд грн, або $10 млрд, 2026 року, і залишатиметься в межах $6-8 млрд щорічно протягом наступних чотирьох років, який можна буде частково зменшити за рахунок компенсаторів.

Як повідомлялося, влітку 2022 року заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма озвучив податкову реформу "10-10-10": 10% - податок на прибуток, 10% - ПДФО і 10% - ПДВ, у розробці концепту якої також брав участь Амелін. Однак вона так і не була втілена, а Шурма визнав, що в умовах війни, залежності від міжнародного фінансування і критики реформи з боку МВФ її практична реалізація малоймовірна.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=wqCzsOkO9Sw

https://drive.google.com/file/d/1B9xUKIGFmiuhZ1TsH-afQQO0fm0Z-w1N/view

Теги: #реформа #податки #уім #український_інститут_майбутнього #амелін #лаврик

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