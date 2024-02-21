Пресконференції

13:43 21.02.2024

Психологічний стан українців покращився порівняно з початком повномасштабного вторгнення - опитування Центру Разумкова

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Психологічний стан українців покращився порівняно з початком повномасштабного вторгнення - опитування Центру Разумкова

Оцінка українцями власного психологічного стану свідчить про суттєве поліпшення психологічного стану порівняно з початком повномасштабного вторгнення РФ, зазначено у звіті за результатами опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова і презентованого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Оцінюючи власний психологічний стан на 24 лютого 2022 р. (на початок війни) за шкалою від 0 до 10, де 0 означає "максимальний рівень спокою, упевненості", а 10 відповідає максимальному рівню паніки, страху, невпевненості, респонденти його оцінили в середньому 7,0 балами (49% оцінили балами від 8 до 10, що відповідають високому рівню паніки, страху, невпевненості). Оцінюючи власний психологічний стан на час проведення опитування (у січні 2024 р.) респонденти його оцінили в середньому 5,9 балами. При цьому частка тих, хто оцінив його балами від 8 до 10, зменшилася порівняно з початком війни з 49% до 25%, що свідчить про істотне покращення психологічного стану порівняно з початком війни", - зазначається у звіті за підсумками дослідження.

Водночас цей показник гірший, ніж у лютому-березні 2023 року, коли він становив у середньому 5,1 бала.

Рівень задоволеності громадян України життям зростав в останнє десятиліття перед початком повномасштабної війни та у 2017-му і 2022 роках був вищим порівняно з 2011 роком (відповідно 5,1; 5,2 і 4,5 бала за шкалою від 1 до 10, де "1" означає, що респондент "абсолютно не задоволений", а "10" - "абсолютно задоволений" своїм життям). У січні 2024 року порівняно з 2022 роком зафіксовано зниження цього показника до 4,7 бала.

Найбільше знизився рівень задоволеності життям порівняно з вереснем-жовтнем 2022 року в Західному регіоні (з 6,1 до 4,9 бала). Як і у вересні-жовтні 2022 року, меншою мірою задоволені життям жителі Південного регіону (3,9 бала), тоді як в інших регіонах: від 4,5 бала (на Сході) до 4,9 бала (на Заході та в Центрі країни).

Відчуття задоволеності життям знижується з віком опитаних (від 5,1 бала серед тих, кому менше ніж 30 років, до 4,2 бала серед тих, кому 60 і більше років).

Водночас, порівняно з 2017 роком, частка тих, хто в Україні вважає, що більшості людей можна довіряти, зросла з 17% до 27%, але більшість (62%) дотримується думки, що треба бути дуже обережними у відносинах із людьми (у 2017 році таких було 75%).

Опитування проводили з 19 до 25 січня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Опитування проводили методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, контрольованих урядом України і на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на заключному етапі (коли проводили добір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теги: #опитування #центр_разумкова

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