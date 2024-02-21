Абсолютна більшість українців вірить у перемогу України у війні - опитування

Більшість українців - 85% - вірять у перемогу України у війні з РФ (від 78% жителів сходу країни до 88,5% жителів західного регіону). Не вірять у перемогу 8,5% (від 5,5% на заході до 13% на сході країни), свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова і презентованого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Порівняно з попередніми опитуваннями, очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими. Так, за даними останнього опитування, серед тих, хто вірить у перемогу, 20% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року. 40% вважають, що вона настане через один-два роки (в лютому-березні 2023 року - 26%). Що для цього знадобиться від трьох до п’яти років - відповідно 14% і 7%, понад п’ять років - відповідно 3% і 1%, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" - відповідно 1% і 0,4%. Більше стало також тих, хто не знає, коли саме можна чекати на перемогу (відповідно 22% і 15%)", - зазначається у звіті за підсумками дослідження.

Щодо того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 27% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 13% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% - вигнання російських військ з усієї території України, крім окупованого Криму, а 4% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, захоплених унаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

Опитування проводилося з 19 до 25 січня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Опитування проводилося методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та в Києві (в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою з застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на завершальному етапі (коли проводився добір респондентів за статевовіковими квотами). Структура вибіркової сукупності відображає демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.