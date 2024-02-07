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13:34 07.02.2024

Зеленський очолює рейтинг довіри українців до політиків - опитування

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Зеленський очолює рейтинг довіри українців до політиків - опитування

Серед українських політиків, чиновників і державних діячів найбільше довіри в українців викликає чинний президент Володимир Зеленський - йому довіряють 69% громадян, свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова і презентованого на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

На другому місці голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім (58%), на третьому - Сергій Притула (54%). Також довіряють українці міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі (про довіру повідомили 50% опитаних).

При цьому найбільше не довіряють українці голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко (80,5%), Олексію Арестовичу (79%) і голові депутатської групи "Платформа за життя і мир" Юрію Бойку (78%).

Також високий ступінь недовіри українці висловили лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку (70%), народній депутатці від фракції "Слуга народу" Мар'яні Безуглій (66%), голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії (58%), керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку (55,5%) і спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку (50,5%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка (відповідно 44% і 32%), глави Служби безпеки України Василя Малюка (відповідно 40% і 22%), міністра оборони України Рустема Умєрова (відповідно 33% і 27%) і до міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка (відповідно 28% і 23%).

Частки тих, хто довіряє і тих, хто не довіряє секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данилову (відповідно 36% і 35,5%), статистично значуще не відрізняються.

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Дениса Шмигаля (не довіряють йому 45%, довіряють 34%), Віталія Кличка (відповідно 44% і 39%), Ірини Верещук (відповідно 42% і 34%), Данила Гетманцева (відповідно 33% і 20%).

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на територіях, що контролюються урядом України і на яких не точаться бойові дії).

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на заключному етапі (коли проводили добір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Загалом було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теги: #опитування #центр_разумкова

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