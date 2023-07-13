Український ринок публічних закупівель громадського транспорту поступово відновлюється - думка

Київ. 13 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Українські міста за останні півтора року (фактично від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну) в системі публічних закупівель Prozorro придбали 73 громадські автобуси, повідомив заступник директора торговельного дому "Еталон Авто" Олександр Черницький на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в Києві в четвер.

При цьому в 2022 році міста закупили 38 одиниць такого транспорту (10 нових і 28 вживаних автобусів), а в першому півріччі 2023 року - 35, зокрема 24 нові, уточнив топменеджер.

"У першій половині 2022 року з початком повномасштабної війни ринку фактично не було, але в другій половині він почав поступово відновлюватися: міста поновили закупівлі громадського транспорту, міжнародні фінансові організації почали відновлювати програми. Кроки до відновлення ринку поки що ледь помітні, але вже є позитивні тенденції", - зазначив Черницький.

За його словами, у Prozorro у 2022 році нові автобуси великого класу не закуповувалися, лише малого, тоді як вживані - всі великого класу. В 2023-му з 24 нових міста придбали 10 великих і 14 малих автобусів, водночас уживаних - усі великі.

Громадські автобуси українського виробництва в загальній кількості придбаних становили 47%, тоді як автобуси великого класу були всі іноземних виробників.

Крім того, за цей період (1,5 року) придбано 27 тролейбусів, зокрема 16 нових, і 10 електробусів.

"Можна сказати, що ринок електротранспорту відчув друге дихання", - резюмував Черницький.

За його словами, на ринок громадського транспорту України впливає кілька факторів - і негативних, і позитивних. Серед позитивних він відзначив, зокрема, постачання автобусів містам у рамках гуманітарної допомоги (близько 250 од).

"Основний негативний об'єктивний фактор - звісно, війна. Але є і суб'єктивні чинники, зокрема недостатньо якісний моніторинг ринку замовником, коли, наприклад, уживані автобуси іноземного виробництва міста закуповують за ціною нових вітчизняних", - зазначив він.

Як приклад він навів тендер на закупівлю Івано-Франківськом восьми вживаних польських автобусів майже за 64 млн грн, тобто по 8 млн грн за один, і нагадав, що "Еталон" звернувся до замовника з пропозицією поставити за таку саму ціну нові автобуси.

"Ми проаналізували аналогічні закупівлі в Prozorro і знайшли, що, наприклад, у 2022 році Чернівці купували автобуси "Мерседес Сітаро" за 1,6 млн грн за одиницю - на 6 млн грн дешевше", - зазначив Черницький.

Відповідаючи на запитання агентства про причину невиходу корпорації "Еталон" на тендер навіть після внесених за рішенням Антимонопольним комітетом України (АМКУ) змін до технічних характеристик, зокрема щодо можливості пропозиції нових автобусів, директор "Еталон Авто" Вадим Шкарупін зазначив, що залишилася низка умов, які виконати нереально.

"Наприклад, термін постачання - до кінця серпня, зробити за цей час неможливо. Тим паче кожна скарга в АМКУ - це 85 тис. грн. Ми подали раз, другий, але зрозуміли, що все це ігри, і замовник шукає будь-які шляхи придбати саме вживані автобуси, які можна відразу відвантажити зі складу. Тому ми ухвалили мудріше рішення - продемонстрували свою позицію публічно, і хто треба - її побачить", - сказав він.

Учасники пресконференції також наголосили на необхідності вдосконалення контролю за рівнем локалізації неукраїнських автобусів, які закуповуються за держкошти.

"До самого закону (про локалізацію – ІФ-У) немає питань. Але коли ми бачимо, що український дилер завозить готовий турецький автобус, зазначаючи на торгах 35% локалізації, - звідки? Ми аналізуємо і в асоціації "Укравтопром", і у Федерації роботодавців, як локалізують товари, які, на суб'єктивний погляд, не мають права брати участі в закупівлях", - повідомив Шкарупін.