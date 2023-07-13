Несвоєчасні розрахунки з виробниками за поставлені шкільні автобуси можуть призвести до зриву держпрограми - думка

Київ. 13 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Наявна проблема несвоєчасного надходження коштів освітньої субвенції українським виробникам за поставлені шкільні автобуси може призвести до зриву реалізації програми, вважає директор із продажу Чернігівського автозаводу (ЧАЗ) Наталія Бачурна.

"Тендери на закупівлю шкільних автобусів відбуваються на всю суму субвенції (держбюджету та місцевих бюджетів), але кошти нам надходять не відразу. Тобто провели тендер у червні, а кошти частинами надходять у червні, липні, серпні й далі. Виходить, замовник проблему вирішує і хоче отримати автобуси до 1 вересня, щоб не зірвати програму, а фінансового навантаження зазнає виробник", - зазначила вона на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер у Києві.

За її словами, для Чернігівського автозаводу, який торік постраждав від обстрілів і відновлюється власним коштом (а виробництво автобусів потребує великого обігового капіталу), вчасні розрахунки за шкільні автобуси - це "питання життя і смерті".

"Ми можемо без допомоги держави відновлювати виробництво, платити податки, нести соціальне навантаження, але тільки за умови своєчасних розрахунків із нами - ми не можемо заморожувати кошти на такий тривалий термін. Якщо цього не буде, питання серйозне, оскільки шкільна програма відкрилася дуже пізно, і ми її не зможемо виконати - в нас просто закінчуються кошти, і ми не прийматимемо запити на шкільні автобуси, і тоді хтось опиниться без виконання замовлень", - пояснює Бачурна.

Вона нагадала, що в Україні сьогодні автобуси в модифікації "шкільний" випускають іще два виробники (з якими також розраховуються несвоєчасно), але й вони не зможуть "витягнути" програму.

"І в результаті винним буде виробник", - резюмувала директор із продажу ЧАЗ.

За словами директора торгового дому "Еталон Авто" Вадима Шкарупіна, сьогодні заборгованість перед підприємством за контрактами становить близько 80 млн грн.

Бачурна нагадала, що програма "шкільний автобус" у 2023 році фактично запрацювала в червні, але в першому півріччі завод не виготовляв автобуси з огляду на недоцільність роботи "на склад" - і з фінансового погляду, і через ризики можливих обстрілів і пошкоджень.

Як повідомлялося, субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів у 2023 році становила 1 млрд грн, уряд затвердив порядок її розподілу наприкінці квітня.

При цьому автобуси закуповують за процедурою запиту ціни пропозицій, що дає змогу їх придбання в електронному каталозі Prozorro Market.

Корпорація "Еталон", до якої входить ЧАЗ, уже виграла кілька таких торгів, зокрема, поставить такі автобуси Київській ОДА (43 од.) та Одеській ОДА (28 од.).