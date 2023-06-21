Оцінка українцями рівня демократичності в управлінні країною зросла за останні шість років із 3,8 до 6,2 за 10-бальною шкалою - опитування

Київ. 21 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Протягом останніх шести років зростала оцінка громадянами України рівня демократичності в управлінні країною - з 3,8 до 6,2 за 10-бальною шкалою.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 23 до 31 травня 2023 року в межах проєкту Програми MATRA, фінансованого Посольством Королівства Нідерландів в Україні. Результати опитування презентовано в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Середній бал, що характеризує, наскільки демократично управляється наша країна (за 10-бальною шкалою, де 1 означає "зовсім не демократично", 10 - "абсолютно демократично"), зріс із 3,8 у 2017 р., до 5,1 у 2020 р. та до 6,2 у 2023 р.", - ідеться в пресрелізі Центру Разумкова, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Як повідомляється, дві третини опитаних вважають, що Україна ще не є цілком демократичною державою, але рухається в напрямку демократії (частка таких порівняно з 2010 р. зросла з 54% до 67%.

З 12,5% до 18% зросла частка тих, хто вважає, що Україна є цілком демократичною державою, і з 21% до 7% зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна не є демократичною державою і не рухається в напрямку демократії.

Порівняно з 2020 р. в Україні знизилася з 34% до 28% частка громадян, які вважають, що політична система не дає змоги їм впливати на дії уряду. Водночас також зменшилася з 17% до 12% сумарна частка тих, хто вважає, що політична система дає змогу таким людям, як вони, впливати на дії уряду "безумовно" або "достатньою мірою".

Загалом же оцінка громадянами того, наскільки вони здатні впливати на перебіг власного життя, за останні декілька років практично не змінилася і перебувала в межах 5,8-6,2 балів за десятибальною шкалою.

Опитано 2 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на завершальному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибірки відповідає демографічній структурі дорослого населення територій, на яких було проведено опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).