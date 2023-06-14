Українці найбільше довіряють Зеленському та Кіму - опитування

Громадяни України найбільше довіряють президенту України Володимиру Зеленському та голові Миколаївської ОДА Віталію Кіму.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова і презентованого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

За результатами дослідження, найчастіше висловлювали довіру Зеленському - 83,5%, Кіму - 63%, волонтеру Сергію Притулі - 56%, раднику глави Офісу президента України Михайлу Подоляку - 51%.

Частіше висловлюють довіру, ніж недовіру, меру Києва Віталію Кличку (відповідно 48% та 35%), секретареві РНБО Олексію Данілову (відповідно 46% та 23%), міністру оборони Олексію Резнікову (відповідно 43% та 32%), активісту і волонтеру Сергію Стерненку (відповідно 28% та 22%), голові Служби безпеки України Василю Малюку (відповідно 26% та 15%), міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку (відповідно 22% та 16%).

Більшість опитаних не довіряє лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко (80%), голові групи "Платформа за життя і мир" Юрію Бойку (77%), співголові фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку (73%).

Частіше висловлюють недовіру, ніж довіру, голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії (не довіряють 46%, довіряють 18%), прем'єр-міністру Денису Шмигалю (відповідно 39% та 36%), голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку (відповідно 34% та 27%),

Соціологічна служба Центру Разумкова провела соцопитування 23-31 травня в рамках програми MATRA, що фінансується посольством Королівства Нідерландів в Україні. Опитування проводили методом face-to-face у всіх регіонах, контрольованих урядом України, де не тривають бойові дії, та Києві.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.