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Архітектурні конкурси мають стати дієвим інструментом відновлення України - думка

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Київ. 18 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Архітектурні конкурси мають стати дієвим інструментом під час відбудови України, вважає заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України (НСАУ), архітекторка Анна Кирій.

"Архітектурні конкурси мають стати звичкою, нашою звичною практикою, тоді ми отримаємо справді хороші об'єкти під час відбудови України", - сказала Кирій на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Експертка додала, що архітектурні конкурси широко використовують у світі, і вони не є вузькопрофесійним інструментом.

"Коли відбудовували Японію після Другої світової війни і моторошної трагедії, ядерної катастрофи, вони використовували архітектурні конкурси як спосіб говорити із суспільством, спосіб знаходити рішення і навіть просто рефлексувати. Результатом конкурсу був навіть не обов'язково побудований об'єкт, а сама розмова, пошук шляхів, як діяти", - навела приклад Кирій.

В Україні останнім часом практику архітектурних конкурсів активно застосовують у низці міст, зокрема у Львові та Чернівцях.

Вона додала, що в НСАУ працює конкурсна комісія, й закликала замовників та місцеву владу звертатися за консультаціями.

"Ми консультуємо, як написати завдання (для конкурсу), як оцінювати результати. Я закликаю всіх - замовників, місцеву владу - ухвалювати рішення на основі архітектурних конкурсів. Ми допоможемо оформити конкурсний процес відповідно до всіх стандартів. Архітектурні конкурси мають увійти до нашої звичайної практики, тоді ми отримаємо справді хороші об'єкти під час відновлення України", - сказала Кирій.

Теги: #архітектура #конкурси

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