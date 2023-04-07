Пресконференції

15:51 07.04.2023

В Україні можуть запустити низку пілотів зі створення енергонезалежних громад - голова платформи Global 100% RE Ukraine

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Київ. 7 квітня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Експертна платформа Global 100% RE Ukraine, що об'єднує провідні асоціації галузі ВДЕ України, планує спільно з європейськими партнерами запустити низку пілотних проєктів зі створення децентралізованих розподілених енергосистем для територіальних громад, повідомив голова правління платформи Олександр Домбровський.

"У нас уже є попередні домовленості про співпрацю. Гадаю, буде відібрано декілька стартових модельних територіальних громад різного розміру, де ми спільно з нашими німецькими партнерами, з Єврокомісією в Україні спробуємо запустити пілотні проєкти енергонезалежних, енергобезпечних громад", - сказав він на пресконференції щодо підписання угоди про співпрацю з німецькими асоціаціями відновлюваної енергетики в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Як зазначив Домбровський, запустити такі проєкти, кожен з яких "матиме своє обличчя і специфіку", - непросте завдання, оскільки в них потрібно буде інтегрувати різні технології, зокрема, сонячні, біо-, вітрові, а також системи накопичення енергії та заходи з енергоефективності.

Водночас очільник Global 100% RE Ukraine наголосив: наразі збудована ще за СРСР централізована енергосистема втратила актуальність з обстрілами її російськими загарбниками.

"Ми зрозуміли необхідність децентралізувати енергосистему: електро, газову, теплову, і мати зовсім іншу філософію і концепцію того, що ми називаємо енергобезпекою України", - пояснив Домбровський.

За його словами, наразі триває обговорення таких проєктів на рівні територіальних громад і міністерств, до яких залучено, зокрема, Німецьке енергетичне агентство (DENA).

Як повідомлялося, Global 100% RE Ukraine 29 березня 2023 року підписала меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з найбільшою асоціацією відновлюваної енергетики Німеччини Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). До її складу входять асоціативні члени Fachverband Biogas e.V, German Wind Energy Association і BSW Solar.

Головна мета меморандуму - створення та підтримання постійних контактів, посилення співробітництва Німеччини та України у сфері відновлюваної енергетики та клімату, розроблення заходів для захисту екології, зупинення кліматичних змін, прискорення "зеленого" переходу та розвиток експортного потенціалу "зелених" галузей економіки України.

Теги: #вде #енергоефективність

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