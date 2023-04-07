Мінфін і Міненерго блокують питання експорту біометану - голова Біоенергетичної асоціації

Блокування Міністерством фінансів і Міністерством енергетики питання експорту біометану в Європу загрожує розвитку цього ринку та шкодить національним інтересам України, заявив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

"Запевняю, що ті п'ять заводів (планується відкриття у 2023 році - ЕР), які думають про виробництво біометану, передумають його виробляти, якщо їх не випустять на експорт. Але, на жаль, це стає реальною загрозою", - сказав Гелетуха на пресконференції платформи Global 100% RE Ukraine щодо підписання угоди про співпрацю з німецькими асоціаціями відновлюваної енергетики в п'ятницю в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що для здійснення експорту біометану, над чим, за його словами, наразі працюють перші проєкти з виробництва цього відновлюваного газу, потрібно внести кілька технічних правок до нормативної бази, зокрема, додати слово біометан до мандата енергетичної митниці, а також передбачити в постанові про заборону експорту природного газу можливість експорту біометану.

"Ми звернулися до уряду, думали, все швидко вирішимо, тому що це технічні речі, але перша відповідь Міненерго та Мінфіну така: ми не вважаємо, що експорт біометану під час війни є доцільним, це впливає на енергобезпеку країни", - розповів голова БАУ.

При цьому він звернув увагу, що майбутні обсяги виробництва біометану становлять надто малу частку на тлі обсягу споживання природного газу, щоб загрожувати енергобезпеці.

"Якби навіть ці п'ять заводів уже відкрилися, то виробили б за рік десь 20 млн куб. м, а ми споживаємо 20 млрд куб. м. Тобто йдеться про одну десяту відсотка, яку ми хочемо експортувати", - зазначив Гелетуха.

На його думку, за такого підходу, якщо він не зміниться, "ми вб'ємо ще не народжену галузь".

Водночас голова БАУ уточнив, що перевага європейського ринку перед українським полягає в його преміальності, що робить проєкти з виробництва біометану рентабельними.

"Щоб рентабельно виробляти біометан, треба, щоб його вартість була EUR800-900/тис. куб. м. Коли ціна природного газу була понад EUR1000/тис. куб. м, ми спокійно могли конкурувати, зараз ціна газу почала знжуватися і становить близько EUR450/тис. куб. м. Безпосередньо конкурувати з такою ціною біометан не може, але європейський ринок преміальний. Він платить ціну біометану плюс премію, і вона може бути досить суттєвою - EUR1000/тис. куб. м", - пояснив принцип представник галузі.

"Відповідно, якщо ми потрапляємо на цей ринок, можемо бути рентабельними, якщо нас туди не випустять і ми змушені будемо продавати по EUR450/тис. куб. м, доведеться закрити проєкти", - резюмував він.

Водночас Гелетуха звернув увагу, що Україна з огляду на дуже великі площі с/г земель і розвинену газову мережу має всі передумови стати лідером у Європі з біометану і згодом покрити приблизно 10-20% європейського ринку.

"Загалом Європа планує збільшити обсяги біометану з нинішніх 3,5 млрд куб. м на рік до 35 млрд куб. м у 2030 році. Україна має розкішні умови повторити цей шлях і теж розвивати біометан. Якщо дозволити експорт, кількість заводів буде подвоюватися і потроюватися, тому що поруч є ринок, який потребує цих 35 млрд куб. м, і ми можемо закрити велику його частину - 10-20%", - описав перспективи Гелетуха.

У коментарі "Енергореформі" після пресконференції він додав, що розраховує на підтримку ЄС у розблокуванні експорту біометану саме у зв'язку з його зацікавленістю в цьому.

"Експорт біометану вигідний Україні та вигідний ЄС, і він не стоятиме осторонь. Щойно Європа побачить, що реально не випускають біометан з України, то вирішить це питання на найвищому рівні", - зазначив глава БАУ.

Водночас Гелетуха заявив про наміри асоціації домагатися дозволу на експорт біометану, зокрема через депутатський корпус.

Як повідомлялося, на початку лютого Гелетуха повідомив, що 2023 року в Україні очікується відкриття щонайменше п'яти біометанових заводів потужністю від 3 млн куб. м до 50 млн куб. м на рік. За його словами, розвиток виробництва біометану - сьогодні найперспективніший напрямок біоенергетики.

Водночас БАУ переглянула оцінку потенціалу виробництва біометану з урахуванням можливості використання для цього покривних культур, у результаті чого ці обсяги можуть сягати 20 млрд куб. м на рік. Раніше річний потенціал оцінювався в 9,7 млрд куб. м.