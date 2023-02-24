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13:27 24.02.2023

Презентовано українсько-польський артпроєкт "Війна через призму мистецтва"

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Київ. 23 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – В Києві 23 лютого в прес-центрі інформаційного агентства Інтерфакс-Україна презентовано українсько-польський арт-проект "Війна через призму мистецтва".

Мистецтво грає важливу роль у висвітленні жахів війни та в подоланні її наслідків, тому презентація творів українців у європейському науково-культурному просторі має дуже важливе значення, вважає професор Київського національного університету будівництва і архітектури, почесний реставратор України Юлія Івашко.

"У березні на базі Лодзьского університету буде проведена конференція, де будуть розглянуті питання ролі митця і мистецтва у висвітленні війни в Україні та її післявоєнному відновленні. Крім того виставки робіт українського фотохудожника та захисника Сергія Белінського вже відбулись у чеських Опаві і Остраві, а також найближчим часом виставка відкриється в польському Познані", - повідомила Ю. Івашко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За її словами, трагедія війни в Україні примусила всіх переглянути систему цінностей.

"Зараз ми, українці, змінюємо світ, і в таких проектах дуже важливо відчувати так би мовити почуття ліктя наших, наших європейських друзів", - підкреслила вона.

В свою чергу, хабілітований доктор у сфері мистецтвознавства, професор Лодзького університету Анета Павловська повідомила, що проектом вже зацікавились кілька європейських університетів, серед яких університет Сантьяго-де-Компостела (Іспанія) та інші вищі заклади.

"В Лодзі виставка відбувається під патронатом ректора університету Ельжбети Жондзіньскої та очільника воєводства Томаша Богінского. Через інтерес відвідувачів терміни виставки постійно продовжуються", - зазначила вона.

Начальник прес-служби 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового Походу Сергій Білінський, що є автором робіт, представлених на виставці, подякував польським колегам за надану підтримку та підкреслив, що арт-проект було започатковано ще з перших днів війни та він поступово став не лише мистецьким, а й науковим.

"Це не лише виставка фоторобіт, а й фіксація руйнувань на півдні нашої країни. Крім самої фотовиставки ми вже видали дві книжки з фотографіями, описами та оповіданнями", - вважає С. Білінський.

На думку архітектора та молодого науковця, аспіранта Київського національного університету будівництва і архітектури Анастасії Уракіної, війна та пов’язані з нею ризики можуть призвести до різноманітних психологічних травм, таких як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія та інші. Саме тому арт-проект "Війна через призму мистецтва" спільно з київським аналітичним центром "Клуб експертів" проводять курс занять з психологічної реабілітації та арт-терапії для людей всіх верств населення – дітей, інвалідів, людей похилого віку та інших.

"Групи будуть вести професійні психологи та митці, а проходитимуть заняття на базі київського аналітичного центру Клуб експертів. Також проходитимуть заняття з арт-терапії та виставки творів українських митців", - підкреслила А. Уракіна.

Теги: #мистецтво #клуб_експертів #кнуса #арттерапія #уракіна #івашко #павловська #білінський #лодзький_університет

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