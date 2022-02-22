Оновлено класифікацію офісної нерухомості в столиці

Київ. 22 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Понад 20 компаній українського офісного ринку взяли участь у розробленні оновлення класифікації столичної офісної нерухомості, включивши до неї критерій відповідності міжнародним "зеленим" сертифікатам.

"Класифікація має рекомендаційний характер. Це не будівельні норми і не держстандарти. Це те, чого ринок та орендарі очікують від майбутніх проєктів. Вона впливає на девелоперів, яким ми рекомендуємо аналізувати свої проєкти відповідно до нових умов, для орендарів, які зможуть порівнювати об'єкти під час вибору локації, і для інвестора, який зможе оцінити проєкти для купівлі", – повідомив керуючий партнер консалтингової компанії CBRE Ukraine Радомир Цуркан під час пресконференції "Презентація класифікації офісної нерухомості. Версія-2022" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За його словами, оновлення класифікації було необхідним з огляду на стрімке зростання ринку: обсяг офісних площ у Києві на початок 2022 року становить понад 2 млн кв. м. Крім того, змінилися вимоги до офісної нерухомості з боку орендарів.

У новій класифікації шість категорій: розташування, архітектурні особливості будівель, паркування, інженерні системи, управління та власність, екологічна ефективність.

Як повідомила партнер URE Club Наталія Нестеренко, у новій класифікації 46 критеріїв, з яких 11 – нові. Серед них – критерій екологічної ефективності, що передбачає відповідність одному з міжнародних стандартів оцінки екологічної ефективності будівель (BREEAM, LEED, WELL та ін.).

"Окрім того, що з'явився новий критерій "екологічна ефективність", ми залишили наявним об'єктам час, щоб модернізуватися, а новим – правильно запроєктуватися. Для класу "А" з 2025 року це обов'язковий критерій, для "B" – рекомендований", – пояснила вона в коментарі агентству.

Крім того, для класу "А" обов'язковими є три критерії: транспортна інфраструктура, управління цілим БЦ однією компанією, централізована система вентиляції, кондиціювання та опалення.

Було також розширено межі Центрального ділового району (CBD). Зокрема, нові межі пролягають вул. Бульварно-Кудрявською, Жилянською, Короленківською, Коновальця, Алмазовим, Парковою дорогою, Петрівською алеєю.

"Ми відійшли від критерію, що об'єкти класу "А" можуть розташовуватися лише в CBD. Натомість ми розділили критерії розташування на три: близькість до метро, розвинута соціально-побутова та торговельна інфраструктура, якість транспортної розв'язки", - розповіла керівник департаменту аналітики та консалтингу Cushman&Wakefield Марта Костюк.

За словами експерта, оновлена класифікація може бути орієнтиром для інших міст та регіонів України.

Актуалізовану класифікацію буде оприлюднено 1 березня на сайті URE Club. У розробці оновлення брали участь близько 20 компаній.

Попереднє оновлення класифікації офісної нерухомості учасники ринку розробили у 2014 році на базі платформи Європейської Бізнес Асоціації.