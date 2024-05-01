В Офісі президента закликали світових діячів культури підтримати Глобальний саміт миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч в онлайн-форматі зі світовими діячами культури та закликав їх підтримати Глобальний саміт миру, повідомила пресслужба глави Української держави.

"У зустрічі взяли участь представники Бельгії, Великої Британії, Італії, Ірландії, Китаю, США, Німеччини та Туреччини. Серед них – керівники закладів культури, продюсери, музиканти, художники й актори", - йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Як повідомляється, Єрмак подякував їм за підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення. "Ми показали всьому світові, що можна не боятися, можна бути вільними, боротися за наші цінності: незалежність, свободу та демократію. Ситуація залишається складною, війна триває. Люди живуть під атаками ракет та іранських дронів. Але щодня, щоночі наші б’ються на фронті", - сказав він.

Єрмак детально розповів про Формулу миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, і про підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні цього року. Він закликав діячів культури акцентувати важливість заходу лідерам їхніх держав і в суспільстві загалом.

"Ми хочемо жити в нашій прекрасній країні з міжнародно визнаними кордонами. Я закликаю використовувати всі ваші можливості, ваш вплив, контакти. Адже дуже важливо, щоб якнайбільше світових лідерів зустрілися у Швейцарії. Це матиме велике значення для того, щоб українців припинили вбивати щодня і щоночі. Щоб наші діти не зростали під обстрілами", - наголосив Єрмак.