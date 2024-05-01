Політика

19:30 01.05.2024

В Офісі президента закликали світових діячів культури підтримати Глобальний саміт миру

2 хв читати
В Офісі президента закликали світових діячів культури підтримати Глобальний саміт миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч в онлайн-форматі зі світовими діячами культури та закликав їх підтримати Глобальний саміт миру, повідомила пресслужба глави Української держави.

"У зустрічі взяли участь представники Бельгії, Великої Британії, Італії, Ірландії, Китаю, США, Німеччини та Туреччини. Серед них – керівники закладів культури, продюсери, музиканти, художники й актори", - йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Як повідомляється, Єрмак подякував їм за підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення. "Ми показали всьому світові, що можна не боятися, можна бути вільними, боротися за наші цінності: незалежність, свободу та демократію. Ситуація залишається складною, війна триває. Люди живуть під атаками ракет та іранських дронів. Але щодня, щоночі наші б’ються на фронті", - сказав він.

Єрмак детально розповів про Формулу миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, і про підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні цього року. Він закликав діячів культури акцентувати важливість заходу лідерам їхніх держав і в суспільстві загалом.

"Ми хочемо жити в нашій прекрасній країні з міжнародно визнаними кордонами. Я закликаю використовувати всі ваші можливості, ваш вплив, контакти. Адже дуже важливо, щоб якнайбільше світових лідерів зустрілися у Швейцарії. Це матиме велике значення для того, щоб українців припинили вбивати щодня і щоночі. Щоб наші діти не зростали під обстрілами", - наголосив Єрмак.

 

Теги: #діячі_культури #саміт_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 24.04.2024
Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

19:04 24.04.2024
Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

20:17 23.04.2024
Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

14:51 20.04.2024
Для України важлива участь Бразилії в першому Глобальному саміті миру - Зеленський

Для України важлива участь Бразилії в першому Глобальному саміті миру - Зеленський

16:40 11.04.2024
Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії - Фіцо

Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії - Фіцо

19:27 06.04.2024
Дата Саміту миру може бути узгоджена найближчими днями

Дата Саміту миру може бути узгоджена найближчими днями

18:34 04.04.2024
Для України принципово важлива широка представленість на Саміті миру країн Латинської Америки - Зеленський

Для України принципово важлива широка представленість на Саміті миру країн Латинської Америки - Зеленський

15:03 18.03.2024
Китай розглядає можливість участі в інавгураційному Саміті миру - посол Китаю у Швейцарії

Китай розглядає можливість участі в інавгураційному Саміті миру - посол Китаю у Швейцарії

11:27 16.03.2024
Єрмак обговорив із головним радником президента Бразилії підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії

Єрмак обговорив із головним радником президента Бразилії підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії

21:16 08.03.2024
Зеленський - Ердогану: Ми не бачимо представників Росії на інавгураційному Саміті миру

Зеленський - Ердогану: Ми не бачимо представників Росії на інавгураційному Саміті миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Питання кількості міністерств є політичним рішенням фракції "Слуга народу" - Немчінов

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

ОСТАННЄ

Кличко: Президент України несе відповідальність за управління державою, її захист і оборону і має виконувати ці функції до завершення війни

Питання кількості міністерств є політичним рішенням фракції "Слуга народу" - Немчінов

Україна вітає домовленості про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією

Трамп вважає неправильним для США виділяти Україні більше фінансової допомоги, ніж Європа

Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

Віталій Кличко привіз трьом бригадам на Схід великі партії дронів та старлінків

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України

США і Велика Британія закликають ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я

Прем'єр Іспанії вирішив залишитися на посаді, незважаючи на відкрите проти його дружини розслідування за фактами корупції

Мелоні висуне свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА