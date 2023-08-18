Україна виконає до жовтня всі узгоджені з Єврокомісією кроки, але реформи в цих сферах триватимуть і далі - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україна виконає до жовтня всі узгоджені з Європейською комісією кроки, але реформи в цих сферах триватимуть і далі.

"Мій меседж полягав у тому, що ці сім рекомендацій стосуються основоположних, базових реформ, які складають основи демократичної держави. Тому те, що передбачено рекомендаціями та узгодженими пунктами, Україна виконає та реалізує", - сказала Стефанішина у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, коментуючи свою заяву, що Україна не виконає на 100% всі рекомендації Єврокомісії до жовтня, але забезпечить виконання всіх узгоджених кроків.

За словами віцепрем'єра, Україна вже виконала значну частину завдань, але "самі реформи, як-от судова, антикорупція, деолігархізація, мають реалізовуватися постійно і не мають кінцевої дати".

"У контексті семи рекомендацій усі узгоджені кроки будуть виконані. Але це не означає, що після виконання семи рекомендацій ми припинимо боротися з корупцією, не продовжуватимемо судову реформу або не завершимо системних заходів із деолігархізації".

На уточнювальне запитання, чи є в цих семи рекомендаціях положення, які Україна не встигає виконати до жовтня, але має домовленості з партнерами, що прогрес буде враховано навіть у такому вигляді, Стефанішина відповіла, що на сьогодні про таке не йдеться.

"Основний момент невирішеності стосувався імплементації законодавства щодо деолігархізації. Сама рекомендація передбачала повну імплементацію чинного закону про боротьбу з олігархами. Але з огляду на висновки "Венеційської комісії" і Україна, і Єврокомісія домовилися, що ми будемо фокусуватися на системних заходах. Це рішення було ухвалено ще до усної оцінки Єврокомісії", - додала віцепрем'єр.

Таким чином, за словами Стефанішиної, на сьогодні є домовленість із партнерами, що Україна концентруватиметься на системних заходах у цій сфері, таких як: посилення Антимонопольного комітету, питання фінансування політичних партій, впровадження законодавства про медіа-ринок.

"Тому, ми сподіваємося, що в жовтні Європейська комісія саме в такий спосіб презентує прогрес за цією рекомендацією. А за іншими рекомендаціями я не бачу червоних ліній для України", - заявила вона.

Віцепрем'єр констатувала, що Україна вже просунулася в антикорупційному блоці, реформі Конституційного Суду, очікуються рішення Верховної Ради щодо змін до законодавства стосовно боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, а також уже зареєстровано у парламенті зміни до законодавства про національні меншини, які імплементують висновки "Венеційської комісії".

"Коли я говорю про 100%, ми маємо розуміти, що реалізація кожної з рекомендацій - це предмет інтерпретації, зокрема, кожною державою-членом Євросоюзу. Ми на сьогодні маємо перелік узгоджених з Єврокомісією кроків, ми за ними рухаємося, ми їх виконаємо. Але кожна держава-член ЄС може виставляти якісь додаткові питання і критерії, як Угорщина щодо національних меншин", - заявила Стефанішина.

Як повідомлялося, 17 серпня Стефанішина заявила, що до жовтня Україна не виконає на 100% усі сім рекомендацій Європейської комісії, але забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків.

Крім того, віцепрем'єр заявила, що Україна, згідно з рекомендацією Європейської комісії, до жовтня забезпечить відновлення електронного декларування.

14 серпня Верховній Раді пропонують привести закон "Про національні меншини" у відповідність до висновків Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційської комісії).

17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який "гарантує прозорий, професійний і доброчесний добір суддів Конституційного Суду".