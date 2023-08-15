Політика

10:24 15.08.2023

У Кабміні збирають публічні слухання щодо підзаконних актів до 5655, який ще не підписаний президентом

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У Кабміні збирають публічні слухання щодо підзаконних актів до 5655, який ще не підписаний президентом

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України планує сьогодні провести серію експертних консультацій для обговорення розробки підзаконних актів для ще не підписаного президентом закону 5655. Про це повідомляє "Дзеркало тижня". Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан наголошує, що подібне обговорення стане перешкодою на шляху України до ЄС і може зупинити фінансування відновлення держави.

"Продовжується "протягування" сумнівного закону №5655, хоча у червні Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до Зеленського не підписувати його. Євродепутати зазначали: "[Європарламент] застерігає від використання майбутніх зусиль з реконструкції для внесення таких змін до законодавства, щоб принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості", - наголосив Олександр Слобожан в коментарі "Дзеркалу тижня".

Він вважає, що підготовка підзаконних актів відбувається під через тиск лобістів законопроєкту 5655.

"По-перше, під тиском лобістів 5655 підзаконні акти напрацьовують попри те, що президент України Володимир Зеленський досі не підписав скандальний закон щодо містобудівної реформи. По-друге, під час підготовки законопроєкту №5655 стейкхолдерів демонстративно ігнорували, відмовляючись врахувати їхню позицію, а тепер запрошують для пропозицій в межах нечинного документу, який, до того ж, порушує п’ять статей Конституції України. Обговорення хочуть присвятити нововведенням, а не зауваженням для президента щодо накладення вето. І все це вдбувається в робочий час, за кошти державного бюджету", - зазначив виконавчий директор АМУ.

Олександр Слобожан також підкреслив, що у робочу групу, яку створив профільний комітет з підготовки містобудівного кодексу, від Мінінфраструктури увійшов лише один начальник відділу, а не міністр, профільна заступниця чи директор департаменту. Це демонструє позицію міністерства щодо реформи. Варто також зазначити, що "перша серія" консультацій не привела до жодних рішень чи позитивних змін. Не було жодного протоколу, повідомив Слобожан.

Як пише "Дзеркало тижня", Мінінфраструктури називає метою заходу збір пропозицій усіх стейкхолдерів для "напрацювання спільного бачення підзаконних актів у рамках реформи". На зустріч запросшено представників територіальних громад, їхніх асоціацій, експертів та інших зацікавлених осіб.

Як зазначається, обговорення зосередять на "аналізі ключових нововведень реформи містобудування, які викликають найбільше занепокоєння у стейкхолдерів". Йдеться про питання відповідальності за самочинне будівництво, прав власників землі, ролі громадськості та місцевого самоврядування в містобудуванні, інституту приватного контролю та інші.

Загалом у міністерстві збираються розробити понад 50 підзаконних нормативно-правових актів у межах закону №5655, повідомляє видання.

Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, звернулась до президента України Володимира Зеленського про застосування ним вето щодо законопроєкту 5655. В АМУ наголосили, що  законопроєкт порушує права власників земельних ділянок, стимулює самочинне будівництво, а також позбавляє громадськість та місцеве самоврядування можливості контролю і впливу на забудовників.

Теги: #5655

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