Політика

13:56 09.08.2023

Рада позбавила Холодова мандата - нардеп Железняк

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Рада позбавила Холодова мандата - нардеп Железняк

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Андрія Холодова (фракція "Слуга народу").

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9575 підтримали 308 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата Холодова А. І. І знову в Раді - тимчасово 403 депутати", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

31 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поінформував про те, що до парламенту надійшла заява Холодова про складення повноважень народного депутата України, яку буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні ВР. Пізніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк виключила Холодова з політичної сили.

Сам Холодов пізніше назвав необхідність займатися лікуванням дружини й дитини причиною свого рішення скласти мандат.

Як повідомляють ЗМІ, Холодов виїхав з України на початку 2023 року і не повертався навіть на засідання парламенту. Згідно з даними електронних протоколів на сайті Верховної Ради, протягом пів року він не відвідував засідань і не брав участі в голосуваннях.

За даними проєкту "Схеми" видання "Радіо Свобода", наразі нардеп перебуває із сім'єю на Кіпрі, де має маєток і бізнес. Згідно з даними медіа, щонайменше в червні та липні 2022 року, а також - у травні та липні 2023-го Холодов перебував на цьому острові. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав з України 12 разів.

2019 року Холодова обрали народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" (22-й номер у списку як безпартійний). Він є членом однойменної фракції в парламенті, а також заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

 

Теги: #холодов

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