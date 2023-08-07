Політика

17:29 07.08.2023

Виведення російських військ із території України є одним із найважливіших пунктів Формули миру - Жовква

1 хв читати
Виведення російських військ із території України є одним із найважливіших пунктів Формули миру - Жовква

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква спростував повідомлення низки ЗМІ про те, що на зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) радників глав держав і урядів щодо Формули миру президента Зеленського українська сторона не ставила умову виведення російських військ із території України.

"Дуже чітко, і не лише у виступі керівника української делегації, йшлося про необхідність виведення військ, що є одним із найважливіших пунктів Формули миру", - сказав він у понеділок на брифінгу в Києві.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, зі свого боку, наголосив, що жодних інших мирних планів на зустрічі не обговорювали.

"На зустрічі радників глав держав і урядів щодо Формули миру президента Зеленського не розглядали більше жодних мирних ініціатив, крім ініціативи України", - заявив він.

Раніше у ЗМІ з посиланням на джерело повідомлялося про обговорення на зустрічі якогось "саудівського плану".

У Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга після започаткування в червні в Копенгагені відповідного формату зустріч дипломатичних радників із питань національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого і справедливого миру для України.

У ній взяли участь понад 40 країн.

Теги: #жовква #формула_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 07.08.2023
Перший саміт миру прийме мирний план за основу, другий - зафіксує закінчення війни - Єрмак

Перший саміт миру прийме мирний план за основу, другий - зафіксує закінчення війни - Єрмак

16:48 07.08.2023
Кількість країн, які підтримують Формулу миру Зеленського, може перевищити 60 - Єрмак

Кількість країн, які підтримують Формулу миру Зеленського, може перевищити 60 - Єрмак

02:45 07.08.2023
Саміт у Джидді свідчить, що російська агресія має наслідки далеко за межами Європи – Бербок

Саміт у Джидді свідчить, що російська агресія має наслідки далеко за межами Європи – Бербок

21:11 05.08.2023
Учасників зустрічі в Джидді об'єднує пріоритет міжнародного права

Учасників зустрічі в Джидді об'єднує пріоритет міжнародного права

02:35 04.08.2023
Учасники переговорів у Саудівській Аравії обговорять способи реалізації української Формули миру

Учасники переговорів у Саудівській Аравії обговорять способи реалізації української Формули миру

18:52 02.08.2023
Зеленський: Працюємо над тим, щоб саміт Формули миру відбувся цієї осені

Зеленський: Працюємо над тим, щоб саміт Формули миру відбувся цієї осені

18:47 02.08.2023
Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України

Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України

11:55 02.08.2023
На зустрічі щодо Формули миру в Джидді може бути визначено час, місце та порядок денний Саміту миру - Жовква

На зустрічі щодо Формули миру в Джидді може бути визначено час, місце та порядок денний Саміту миру - Жовква

14:51 01.08.2023
Єрмак обговорив із радником з нацбезпеки Індії імплементацію української Формули миру

Єрмак обговорив із радником з нацбезпеки Індії імплементацію української Формули миру

23:50 31.07.2023
Учасниками обговорення Формули миру будуть відповідальні держави, які поважають міжнародне право та статут ООН – Єрмак

Учасниками обговорення Формули миру будуть відповідальні держави, які поважають міжнародне право та статут ООН – Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перший саміт миру прийме мирний план за основу, другий - зафіксує закінчення війни - Єрмак

Кількість країн, які підтримують Формулу миру Зеленського, може перевищити 60 - Єрмак

ВР ухвалить закон про відновлення е-декларування до середини вересня - Арахамія

Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України

ОСТАННЄ

Справа Логвинського: ЄСПЛ виніс на фінальний розгляд рішення про політичні переслідування в Україні вперше з часів Януковича, - документ

Кулеба обговорив із главою МЗС Туреччини майбутнє "зернової угоди"

Опитування: 77,6% українців вважають, що президент також відповідальний за корупцію в уряді та військових адміністраціях

Опитування: 61% українців непокоїть здатність армії ефективно давати відсіч ворогу через внутрішньодержавні проблеми

Порошенко про саміт у Саудівській Аравії: необхідно об'єднати зусилля світу і чинити тиск на Росію, щоб зупинити війну

У США стало менше громадян, які вважають за необхідне зробити більше для допомоги Україні у війні проти РФ

ВР ухвалить закон про відновлення е-декларування до середини вересня - Арахамія

ВР під час війни ухвалює в середньому один закон на день - КВУ

Період із вересня до грудня буде "суперважким" для української дипломатії - Кулеба

Рада до 1 вересня має намір ухвалити потрібні акти для позитивної оцінки "кандидатських" рекомендацій ЄС - Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА