Політика

14:01 10.07.2023

Нардепи пропонують відкликати Шуфрича з посади голови комітету ВР із питань свободи слова

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Нардепи пропонують відкликати Шуфрича з посади голови комітету ВР із питань свободи слова

Члени фракції "Європейська солідарність" пропонують Верховній Раді України відкликати представника депутатської групи "Платформа за життя і мир" Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Як повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, відповідний проєкт постанови зареєстровано в Раді під номером 9469.

"Вимагатиму на погоджувальній (на засіданні погоджувальної ради голів фракцій і груп парламенту - ІФ-У) негайного винесення на сесію (пленарне засідання - ІФ-У) проєкту постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" щодо відкликання Шуфрича", - написала парламентар на своїй фейсбук-сторінці в понеділок.

Картку проєкту постанови №9469 оприлюднено на сайті ВР 10 липня, але її текст наразі відсутній.

Геращенко також нагадала, що "Євросолідарність" ще рік тому вносила до Ради аналогічний проєкт постанови про відкликання з посад у керівництві комітетів членів колишньої фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), але, "на жаль, монобільшість не вносить його до порядку денного".

Теги: #шуфрич

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