Заборона на імпорт українського зерна в Угорщину має діяти і після вересня - Орбан

Угорщина каже "так" транзиту і "ні" імпорту українського зерна, і має намір дотримуватися такої політики і після закінчення терміну заборони Єврокомісії (15 вересня), повідомив за підсумками зустрічі країн Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина і Чехія) прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Ми поділяємо побоювання, які викликає в наших країнах зерно, що надходить з України. Ми за те, щоб зерно з України вирушало за межі Європи, але ми проти, щоб це зерно залишалося тут, наприклад, в Угорщині, і знищувало весь угорський зерновий ринок", - ідеться в заяві для преси від Орбана за підсумками зустрічі прем'єрів країн Вишеградської четвірки в Братиславі (Словаччина).

"Тому "так" транзиту, "ні" імпорту, і ми, як і раніше, вважаємо, що ця заборона має зберігатися із середини вересня", - заявив він.