Політика

07:37 27.06.2023

Заборона на імпорт українського зерна в Угорщину має діяти і після вересня - Орбан

1 хв читати
Заборона на імпорт українського зерна в Угорщину має діяти і після вересня - Орбан

Угорщина каже "так" транзиту і "ні" імпорту українського зерна, і має намір дотримуватися такої політики і після закінчення терміну заборони Єврокомісії (15 вересня), повідомив за підсумками зустрічі країн Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина і Чехія) прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Ми поділяємо побоювання, які викликає в наших країнах зерно, що надходить з України. Ми за те, щоб зерно з України вирушало за межі Європи, але ми проти, щоб це зерно залишалося тут, наприклад, в Угорщині, і знищувало весь угорський зерновий ринок", - ідеться в заяві для преси від Орбана за підсумками зустрічі прем'єрів країн Вишеградської четвірки в Братиславі (Словаччина).

"Тому "так" транзиту, "ні" імпорту, і ми, як і раніше, вважаємо, що ця заборона має зберігатися із середини вересня", - заявив він.

 

 

Теги: #зерно #вишеградська #четвірка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 23.06.2023
Польська податкова служба здійснила обшук 222 компаній у справі про ввезення українського зерна

Польська податкова служба здійснила обшук 222 компаній у справі про ввезення українського зерна

13:04 23.06.2023
Втрати "Нібулону" через війну РФ сягають $400 млн, зернотрейдер працює на третину своїх потужностей

Втрати "Нібулону" через війну РФ сягають $400 млн, зернотрейдер працює на третину своїх потужностей

11:51 23.06.2023
Україна візьме участь у будівництві зернового термінала в Нігерії - Мінагрополітики

Україна візьме участь у будівництві зернового термінала в Нігерії - Мінагрополітики

20:30 16.06.2023
Росія блокує українські порти, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства, - Зеленський

Росія блокує українські порти, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства, - Зеленський

20:07 08.06.2023
УЗ у травні скоротила перевезення зернових вантажів на 33%

УЗ у травні скоротила перевезення зернових вантажів на 33%

20:36 05.06.2023
СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в "зерновому коридорі": блокування порту "Південний" зберігається

СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в "зерновому коридорі": блокування порту "Південний" зберігається

18:49 05.06.2023
Російська сторона в СКЦ відновила інспекції в "зерновому коридорі", але допускає судна без черги на свій розсуд

Російська сторона в СКЦ відновила інспекції в "зерновому коридорі", але допускає судна без черги на свій розсуд

17:17 05.06.2023
СКЦ відновив інспекції в "зерновому коридорі" після 4-денної паузи і вперше за місяць - на порт "Південний"

СКЦ відновив інспекції в "зерновому коридорі" після 4-денної паузи і вперше за місяць - на порт "Південний"

21:03 01.06.2023
ООН: РФ обмежила реєстрацію суден у межах "зернової угоди" через ситуацію з експортом аміаку

ООН: РФ обмежила реєстрацію суден у межах "зернової угоди" через ситуацію з експортом аміаку

14:22 31.05.2023
Агроєврокомісар пропонує продовжити заборону на експорт зерна з України до 5 країн ЄС щонайменше до кінця жовтня

Агроєврокомісар пропонує продовжити заборону на експорт зерна з України до 5 країн ЄС щонайменше до кінця жовтня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль подякував послу Німеччини Фельдгузен за важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин

Туреччина готова зробити внесок у врегулювання ситуації в РФ - Ердоган у розмові з Путіним

Глави МЗС G7 обмінялися думками про ситуацію в РФ, підтримка України не зменшиться -Боррель

Подоляк: у Росії - початок громадянської війни

Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Єврокомісії, але визнання прогресу у виконанні рекомендацій є безпрецедентним - Стефанішина

ОСТАННЄ

Мішель: Розширюючись, Євросоюз має зберегти спільні політичні напрями та пріоритети

Боррель: Ми не тільки продовжуватимемо підтримувати Україну, а й нарощуватимемо підтримку

Шмигаль подякував послу Німеччини Фельдгузен за важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин

Нардепи з МФО "Розумна політика" пропонують місяць служби в бойових обставинах рахувати за три - законопроєкт

Головним питанням порядку денного майбутнього саміту ЄС стане Україна - чиновник

Перерваний заколот найманців у Росії показує "дуже серйозні тріщини" у владі Путіна - Блінкен

Глава МЗС Італії: Міф про єдність путінської Росії розвіявся

Єрмак обговорив "Формулу миру" з радниками з понад 10 країн

Прем'єр Британії, коментуючи ситуацію в РФ, закликав усі сторони проявити відповідальність

Туреччина готова зробити внесок у врегулювання ситуації в РФ - Ердоган у розмові з Путіним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА