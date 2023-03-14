Туреччина продовжує проводити переговори щодо дії "зернової ініціативи" відповідно до домовленостей з урахуванням вимог сторін - Міноборони

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар і компетентні державні органи продовжують проводити переговори зі своїми контрпартнерами для подальших дій щодо "зернової ініціативи" і продовження терміну її дії відповідно до домовленостей з урахуванням вимог сторін, заявили у Міноборони Туреччини.

"На переговорах, що відбулися 13 березня в Женеві в координації ООН між делегаціями ООН, РФ і України, Російська Федерація заявила, що вона підтримає продовження дії угоди на 60 діб і виступає за те, щоб продовжити угоду на триваліший термін у разі забезпечення достатнього прогресу, щоб сприяти експорту на міжнародні ринки харчових товарів і добрив РФ", - ідеться в заяві на сайті відомства.

У Туреччині заявили, що високо цінують кроки з боку сторін щодо продовження дії ініціативи.

"Водночас за розпорядженням нашого пана президента наш пан міністр і компетентні державні органи продовжують проводити переговори та координацію зі своїми контрпартнерами для подальших дій щодо "зернової ініціативи", які до цього скоординовано успішно проводилися, і продовження терміну її дії відповідно до домовленостей із врахуванням вимог сторін", - наголошується в заяві.

У Туреччині наголосили, що під час перемовин вони нагадують сторонам про важливість продовження ініціативи, яка "має позитивний вплив на людство у всесвітньому масштабі та довела, що можна розв'язати всі кризи шляхом діалогу та доброї волі".

"Турецька Республіка продовжуватиме й надалі, як і сьогодні, робити все, що від неї залежить, щодо забезпечення миру в регіоні та гуманітарної допомоги", - запевнили у відомстві.

У Міноборони країни також зазначили, що Туреччина, Україна, Росія та ООН у межах документа про Чорноморську зернову ініціативу, підписаного 22 липня 2022 року, станом на сьогодні уже забезпечили відправлення 24 мільйонів тонн зерна з українських портів.

Раніше віцепрем'єр-міністр - міністр відновлення Олександр Кубраков заявив, що угода про "зернову ініціативу" передбачає щонайменше 120 днів подовження, тож позиція Росії подовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН.

"Очікуємо офіційної позиції ООН і Туреччини як гарантів ініціативи", - зазначив віцепрем'єр.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррік на запитання про озвучену російською стороною можливість продовження угоди на 60 днів сказав, що не буде "вдаватися до деталей просто зараз". Він додав, що інформація про позицію ООН з цього питання, ймовірно, надійде з Женеви, де сьогодні відбулися переговори представників ООН і РФ щодо "зернової ініціативи".

Продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, згідно з якою українське зерно постачають із порту "Одеса", обговорювали 8 березня на зустрічі президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша.

Поки що її дію погоджено до 18 березня 2023 року. РФ неодноразово наполягала на розблокуванні в межах ініціативи експорту її мінеральних добрив.