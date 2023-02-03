Президент Євроради: Ми працюватимемо разом із Україною над реалізацією десяти пунктів Формули миру

ЄС підтримує українську Формулу миру та працюватиме над реалізацією десяти пунктів ініціативи, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель за підсумками 24-го саміту Україна-ЄС.

"ЄС та Україна мають спільну мету – закінчення цієї війни, яке базуватиметься на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. І тому ми підтримуємо українську Формулу миру, і ми працюватимемо разом із вами, з Україною, над реалізацією десяти пунктів, а також над самітом з ініціативи", – сказав Мішель на пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю.

Він також наголосив, що "ЄС є з Україною зараз і буде з народом України завтра, і стільки, скільки потрібно". Також Мішель запевнив, що Євросоюз буде поруч, щоб відновити процвітаючу Україну.

"Не буде безпечної та незалежної Європи без безпечної та незалежної України. Україна – це ЄС, ЄС – це Україна. Дозволимо цьому статися. Слава Україні!", - заявив він.