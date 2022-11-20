Порошенко закликав главу Міноборони США не вірити РФ: угода, підписана Путіним, не варта паперу, на якому її надруковано

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко провів коротку зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої обговорювалося посилення підтримки української армії для забезпечення перемоги у війні з РФ, повідомляє пресслужба політсили.

"У мене була можливість короткої зустрічі з паном міністром, вона була дуже насиченою. І сьогодні був його програмний виступ під час першого візиту в ролі міністра оборони в Канаду. Ця програмна стратегія була присвячена ключовій позиції "Чому Україна важлива", - зазначив Порошенко.

За його словами, російська агресія проти України є найбільшою загрозою світу після Другої світової війни.

"Така оцінка Сполучених Штатів, і ми з нею повністю згодні. Це не питання війни Росії та України, це загроза глобальній безпеці світу. Відповідно, таку увагу США приділятимуть підтримці України. Як уточнив міністр, це не підтримка України – це інвестиція у світову безпеку. Це буквально ті тези, з якими виходять українці", – констатував нардеп.

Порошенко зазначив, що під час розмови з Остіном, він нагадав останньому про те, що в України було багато мирних угод з РФ.

"Це і Будапештська угода, яка була підписана, ратифікована з відповідними безпековими гарантіями. Це була так звана "Велика угода" 1997-го року, яку я скасував як президент. Де також були надані нам відповідні безпекові гарантії, які не здійснилися, і тому ця угода була беззмістовна, бо Росія не збирається їх виконувати. І події 2014-15 років, коли були підписані три угоди, протокол, меморандум і домовленості, які передбачали відновлення суверенітету, виведення іноземних військ, виведення важкої техніки і зброї", - нагадав п'ятий президент.

Він уточнив, що під останніми документами стоїть підпис саме Володимира Путіна, у зв'язку з чим закликав не вірити президенту РФ.

"Угода, яка підписана Путіним, не варта паперу, на якому вона надрукована", – наголосив нардеп.

Порошенко додав, що єдиний шлях, яким може бути гарантована безпека в Європі і світі – це українська перемога.

"І ми маємо зробити все можливе для того, щоб перемога здійснилась. Це є зброя, це посилення санкцій включно – і ми маємо починати про це говорити – з екстериторіальними санкціями. Ми маємо перерізати канали російського експорту. Ми маємо перерізати надходження валюти в Росію, бо за цю валюту купується зброя, якою вбивають українців", – підсумував він.