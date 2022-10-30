У Бразилії розпочався другий тур президентських виборів

У Бразилії в неділю стартував другий тур виборів, за підсумками якого визначиться майбутній президент країни на найближчі чотири роки, повідомляє Associated Press (AP).

Виборчі дільниці будуть відкриті переважно з 8:00 за місцевим часом і до 17:00, в декількох містах країни час роботи дільниць дещо інший. Очікується, що у виборах візьмуть участь понад 120 млн бразильців. Подання голосів відбувається в електронному вигляді, тому фінальні результати голосування можуть представити через кілька годин після закриття дільниць.

У другому турі бразильцям належить вирішити, хто з кандидатів - нинішній глава держави Жаір Болсонару або кандидат опозиції Луїс Інасіу Лула да Сілва – обійматиме цю посаду, оскільки за підсумками першого туру ніхто з кандидатів не зміг подолати поріг 50% плюс один голос. Болсонару представляє правих, Лула да Сілва - лівих.

За підсумками першого туру, що відбувся 2 жовтня, бразильці віддали 43,2% голосів нинішньому президенту країни Болсонару, і 48,4% - Лулі да Сілві, колишньому президенту країни, що запам'ятався бразильцям успішними соціально-економічними реформами на початку і середині 2000-х років.

За даними АР, раніше фаворитом передвиборчих перегонів вважався Лула да Сілва, проте результати першого туру виборів продемонстрували недооцінку популярності Болсонару серед населення. Нинішні опитування громадської думки знову віддають перевагу Лулі да Сілві, проте політичні аналітики відзначають напружену передвиборчу боротьбу за останні тижні.

Агентство зазначає, що обидва кандидати висунули мало пропозицій з приводу майбутнього Бразилії, крім обіцянок зберегти програми соціальної допомоги незаможним верствам населення. Водночас Болсонару звинувачував Лула да Сілву в намірах у разі своєї перемоги переслідувати церкву, легалізувати наркотики і аборти. Також Болсонару стверджував, що можна втрутитися в роботу електронних машин для голосування і підробити результати виборів. У свою чергу Лула да Сілва критикував Болсонару за його дії в боротьбі з COVID-19 і нездатність допомогти найбільш нужденним жителям країни.

Лула да Сілва перед другим туром заявив, що якщо йому вдасться перемогти на виборах, то на наступному голосуванні в 2026 році він не буде намагатися переобратися.

Про підтримку кандидатури Лули да Сілви заявили 13 партій країни, про підтримку Болсонару - три партії, ще п'ять партій заявили про нейтралітет.

Крім цього, в неділю жителі 12 штатів матимуть обрати також губернаторів, оскільки за підсумками першого туру жоден з кандидатів не набрав достатню кількість голосів. Йдеться про такі штати, як Алагоас, Амазонас, Баїя, Еспіріту Санту, Мату Гроссу ду Сул, Параїба, Пернамбуку, Ріо Гранді ду Сул, Рондонія, Санта Катаріна, Сан-Паулу і Сержипі. Проголосувати мають право 150 млн бразильців, проте 20% з них не стали брати участь у першому турі виборів губернаторів.