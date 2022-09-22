Політика

11:26 22.09.2022

Стефанішина заявляє про важливість розширення команд євроінтеграторів у держорганах

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Стефанішина заявляє про важливість розширення команд євроінтеграторів у держорганах

Віцепрем'єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє про важливість суттєвого розширення команд євроінтеграторів у державних органах.

"Для нас важливим є суттєве розширення команд євроінтеграторів державних органів. Кожен державний службовець має поставити європейську інтеграцію за мету своєї діяльності", - сказала Стефанішина на Рішельє-форумі публічної служби в четвер.

За її словами, влада має працювати над тим, щоби підвищити рівень кваліфікації державних службовців.

У контексті євроінтеграції України віцепрем'єр звернула увагу на образ держслужбовця держави-члена ЄС.

"Він чи вона вільно володіють англійською мовою, добре розуміють загальноєвропейські процеси й тенденції, їхня експертиза не обмежується національними кордонами. Дуже важливо відійти від виконання для галочки або режиму копі-пейст… Необхідно розвивати глибоке розуміння духу і сенсу Європейського Союзу, смислів, які стоять за регламентом, директивою чи законопроєктом", - заявила Стефанішина.

Теги: #стефанишина

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