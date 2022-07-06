Блінкен на зустрічі з главою МЗС КНР повідомить, чого США хочуть від Пекіна в українському питанні – американський Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час переговорів з міністром закордонних справ КНР Ван І спробує роз'яснити ставлення Вашингтона до позиції Пекіна в українському питанні, заявив журналістам помічник держсекретаря у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк.

Переговори заплановано на полях зустрічі глав зовнішньополітичних відомств G20 7-8 липня на індонезійському острові Балі.

На спеціальному брифінгу, присвяченому участі Блінкена у зустрічі, Крітенбрінк сказав, що питання про позицію Китаю щодо війни в Україні вже обговорювалося "на найвищому рівні з нашими китайськими колегами".

"Тому я думаю, що це буде ще одна можливість провести відвертий обмін думками з цього питання і висловити нашу думку щодо того, чого ми очікуємо від Китаю, а чого немає в контексті України", - заявив дипломат.

Він зазначив, що для Блінкена "головним пріоритетом" на зустрічі буде "відзначити нашу відданість інтенсивній дипломатії та підтримці відкритих ліній зв'язку з КНР".

"Тому під час цієї зустрічі ми зможемо обговорити встановлення бар'єрів у відносинах, щоб наше суперництво не переросло у прорахунки чи конфронтацію".

Він додав, що Вашингтон очікує "обміну думками щодо потенційної співпраці з таких питань, як зміна клімату, глобальна охорона здоров'я, боротьба з наркотиками і, можливо, в інших галузях".

США послідовно попереджають Китай, що будь-які його дії всупереч західним санкціям щодо Росії загрожують санкційними заходами проти Пекіна.

Глава канцелярії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ян Цзечі на зустрічі з радником американського президента з нацбезпеки Джейком Салліваном раніше заявляв, що китайська сторона "рішуче виступає проти будь-яких слів і дій, що стосуються поширення неправдивої інформації або спотворення та дискредитації позиції Китаю".

Він зазначив, що важливо прояснити "історичний контекст українського питання, розібратися у витоках проблеми та відповісти на законні побоювання всіх сторін".