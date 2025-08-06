Парламент Гагаузії: Євгенія Гуцул залишається легітимним башканом автономії

Народні збори (парламент) Гагаузької автономії Молдови відмовився визнавати вирок голові Гагаузії Євгенії Гуцул. Позачергове засідання НСГ у середу в присутності 25 депутатів з 35 одноголосно прийняло резолюцію, в якій йдеться, що "Гуцул залишається легітимним башканом автономії".

"НСГ розцінює вирок і всі попередні дії центральних властей Республіки Молдова по відношенню до башкана як пряму атаку на особливий правовий статус Гагаузії, гарантований Конституцією і законом про особливий правовий статус Гагаузії. Ці дії спрямовані на ліквідацію автономії і придушення волі населення", - йдеться в документі.

НСГ покладає відповідальність за дестабілізацію ситуації в Гагаузії і ескалацію конфлікту між Комратом і Кишиневом на центральну владу Молдови.

Народні збори поклали керівництво автономією на першого заступника голови виконкому Іллю Узуна. Йому рекомендовано припиняти спроби центральної влади втручатися в діяльність органів влади автономії.

Напередодні суд Кишинева засудив Гуцул до 7 років тюремного ув'язнення в тюрмі напівзакритого типу.

Утримання в тюрмі напівзакритого типу означає, що підсудні можуть вільно працювати як на території тюремного закладу, так і за його межами, але під наглядом охоронців.