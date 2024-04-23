БФ "Центр порятунку життя" за підтримки "Ескулаб" побудує в Києві центр реабілітації TYTANOVI

БФ "Центр порятунку життя" за підтримки мережі лабораторій "Ескулаб" та асоціації остеоінтегративного протезування планує побудувати центр реабілітації військових TYTANOVI в Києві.

Як повідомляють у пресрелізі фонду, центр, розрахований на одночасне перебування 30 пацієнтів, міститиме сучасну лабораторію ходьби, зал боротьби, зону кардіонавантаження, зону силових навантажень, два кабінети апаратної фізіотерапії, зал медитації та сну, стоматологічний кабінет.

Проєкт є частиною великої ініціативи TYTANOVI, спрямованої на створення всеукраїнської мережі таких центрів.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор БФ "Центр порятунку життя" В'ячеслав Запорожець, центр забезпечуватиме пацієнтам не лише фізичну реабілітацію за допомогою сучасного обладнання, а й психологічну підтримку.

Зі свого боку, співзасновник мережі лабораторій "Ескулаб" Сергій Дядюшко, зазначив, що участь мережі "Ескулаб" не обмежується лише фінансуванням.

"Ми також активно залучені в процес навчання фахівців, що надає змогу підтримувати високий рівень послуг центру реабілітації", - сказав він.

Мережа медлабораторій "Ескулаб" входить до трійки найбільших приватних лабораторій України, законтрактована Національною службою здоров'я України (НСЗУ). До складу мережі входять п'ять лабораторних центрів і 180 пунктів забору аналізів у західних регіонах України та Києві. Мережа виконує понад 820 видів лабораторних досліджень.

У 2020 році мережа "Ескулаб" пройшла добровільне оцінювання можливостей вимірювання відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005 "Системи управління вимірюваннями. Вимоги до вимірювання та вимірювання обладнання" та отримала сертифікат відповідності системі управління вимірюваннями.

"Ескулаб" у 2023 році сплатив 33,8 млн грн податків, зокрема ЄСВ - 14,97 млн грн, військовий збір - 1,33 млн грн, ПДФО - 14,034 млн грн. Входить до десятки найбільших платників податків Львівської області.