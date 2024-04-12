Співзасновник медлабораторії "Ескулаб" заявляє про ризики зупинки роботи мережі, невиплати зарплати і податків через спробу рейдерського захоплення

Група компаній "Ескулаб", що управляє мережею медичних лабораторій "Ескулаб" (ПП "Перша соціальна медична лабораторія (ПСМЛ) "Ескулаб" і ТОВ "Ескулаб центр"), заявляє про ризики зупинки роботи мережі через спробу рейдерського захоплення.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" співзасновник мережі Сергій Дядюшко, наразі роботу мережі фактично заблоковано через дії двох її співзасновників Станіслава Луговського і Дениса Мельника.

За словами Дядюшка, комерційний директор мережі Роман Висоцький, який представляє Мельника, заблокував фінансові операції "Ескулабу", унаслідок цього мережа не може закуповувати реагенти для проведення аналізів, а також виплачувати заробітну плату майже 1200 працівникам мережі.

"Наразі реактивів не вистачає, їх потрібно закупити, людям не виплачують зарплату. Зупинено платежі, які не дають можливості підприємству продовжувати працювати. Я вже своїх близько 5 млн грн інвестував, але на сьогодні у мене вже вичерпані ресурси. Зупиниться робота всієї мережі у всій Україні", - сказав він.

Дядюшко уточнив, що конфлікт між співзасновниками виник 2023 року, коли Луговський і Мельник спробували переоформити на себе частку Дядюшка і вивести його зі складу менеджменту мережі. Водночас між співзасновниками було досягнуто домовленості про створення дирекції, до складу якої увійшли представники кожного зі співзасновників.

"Таким чином, Висоцький наприкінці березня заблокував фінансові операції", - сказав Дядюшко.

Наразі Дядюшко звернувся до правоохоронних органів.

У свою чергу Мельник у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що він і Луговський "відсторонюються від будь-якого управління або впливу на компанію", їхній доступ до робочих місць протягом декількох місяців блокують, а Дядюшко "свідомо приховує стан справ у фінансовій та економічній частині".

За словами Мельника, наприкінці березня Луговський звільнив свого представника в дирекції Андрія Дубівку, який, однак, відмовляється залишити свою посаду фінансового директора. Отже, оскільки Дубівка втратив повноваження і право підпису, "всі рішення, зокрема й фінансові, з його підписом, є незаконними".

Мельник вважає, що "весь цей конфлікт штучно створює і підтримує Дядюшко, на сьогодні роботі лабораторії загрожують саме його дії і дії його родичів, яких він призначив на ключові посади".

Медична лабораторія "Ескулаб" входить до трійки найбільших приватних лабораторій України, законтрактована Національною службою здоров'я України (НСЗУ). До складу мережі входять п'ять лабораторних центрів і 180 пунктів забору аналізів у західних регіонах України та Києві.

2023 року "Ескулаб" заплатив 33,8 млн грн податків, зокрема ЄСВ - 14,97 млн грн, військовий збір - 1,33 млн грн, ПДФО - 14,034 млн грн. Входить до десятки найбільших платників податків Львівської області.

Співзасновниками ПП "ПСМЛ "Ескулаб" є Дядюшко, якому належить 43% компанії, Луговський (43%) і Мельник (14%). Співзасновниками ТОВ "Ескулаб центр" є Дядюшко, Луговський і Мельник, кожному з яких належить по 20% компанії, а також Руслана Солтані, якій належить 40%.