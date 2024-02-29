Медицина

14:18 29.02.2024

Кабмін дозволив проводити вакцинацію в аптеках

1 хв читати
Кабмін дозволив проводити вакцинацію в аптеках

Кабінет Міністрів України дозволив проводити профілактичну вакцинацію в аптеках.

Згідно з постановою уряду про внесення змін до ліцензійних умов проведення госпдіяльності з медичної практики, ухваленою 27 лютого, зокрема, аптечні заклади зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації, організації техніки проведення вакцинації, а також набуття навичок надання догоспітальної допомоги в разі невідкладних станів.

Постанова набуде чинності через три місяці з дня опублікування.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, наразі відомство відпрацьовує механізм проведення вакцинації в аптеках. 

Теги: #аптеки #вакцинація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 16.01.2024
Заяви до НСЗУ на контрактування за програмою реімбурсації на 2024 рік подали майже 1300 аптек

Заяви до НСЗУ на контрактування за програмою реімбурсації на 2024 рік подали майже 1300 аптек

10:13 26.12.2023
На прифронтових територіях України можуть з'явитися мобільні аптеки - Мінреінтеграції

На прифронтових територіях України можуть з'явитися мобільні аптеки - Мінреінтеграції

10:10 08.11.2023
Одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 16,4 млн українців, бустер приблизно 3,3 млн

Одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 16,4 млн українців, бустер приблизно 3,3 млн

15:34 21.09.2023
Міносвіти закликає батьків не нехтувати плановими щепленнями дітей

Міносвіти закликає батьків не нехтувати плановими щепленнями дітей

19:28 04.08.2023
Кабмін дозволив роботу мобільних аптек у селах і на прифронтових територіях

Кабмін дозволив роботу мобільних аптек у селах і на прифронтових територіях

07:08 12.05.2023
США скасовують вимогу вакцинації від COVID-19 для тих, хто прибуває в країну

США скасовують вимогу вакцинації від COVID-19 для тих, хто прибуває в країну

08:02 02.05.2023
США з 12 травня скасовують вимогу вакцинації від COVID-19 для тих, хто прибуває в країну

США з 12 травня скасовують вимогу вакцинації від COVID-19 для тих, хто прибуває в країну

15:18 31.03.2023
Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

15:03 03.12.2022
Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть за відсутності електропостачання

Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть за відсутності електропостачання

14:45 15.11.2022
Аптеки Херсонської області готові відновити роботу, станом на понеділок у регіоні працювали лише чотири – заступник міністра охорони здоров'я.

Аптеки Херсонської області готові відновити роботу, станом на понеділок у регіоні працювали лише чотири – заступник міністра охорони здоров'я.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

ОСТАННЄ

ТЧХУ взяло участь у міжнародній зустрічі з психосоціальної підтримки дітей-переселенців в Угорщині

Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

Медмережа "Добробут" уклала контракт із НСЗУ за пакетом лікування безпліддя в рамках ПМГ

"Сінево" заявляє про досягнення домовленості з ДБР

"Сінево" заявляє про загрозу зупинення лабораторій через арешт ДБР

Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

Україна сама закриває потреби в донорській крові, в постачанні з-за кордону потреби немає - Ляшко

В Національному центрі "Український дім" відбулася презентація книги С.Нагорянського про дитячу лікарню "Охматдит"

Розширення номенклатури програми реімбурсації стимулюватиме виробництво ліків, що входять до Нацпереліку, - думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА