Доступ до онкопрепаратів, закуповуваних за механізмом ДКД, призупинено через непролонгацію дії норм закону про держзакупівлі

Доступ до препаратів, зокрема для лікування онкології, які закуповують за механізмом договорів керованого доступу (ДКД), наразі тимчасово зупинено через непролонгацію дії норм закону про держзакупівлі, повідомила директорка фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family Анна Узлова.

"Розширити доступ для українських пацієнтів до дороговартісних ліків може такий інструмент, як договори керованого доступу (ДКД). Закон про ДКД було ухвалено ще у 2021 році, однак, за нашими даними, досі жоден препарат для онкопацієнтів не закуплено за цією процедурою. Зміни до закону "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо закупівель лікарських засобів за ДКД діяли до кінця 2023 року. Тож проведення ДКД у 2024 році неможливе, оскільки ці зміни не продовжили", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому Узлова зазначила, що "після нашого звернення до голови підкомітету ВР з онкології до цього питання повернулися знову, тож ми сподіваємося на зрушення у цьому процесі.".

Вона також наголосила, що "наразі в Україні немає необхідних дорогих ліків (для лікування онкології - ІФ-У)".

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України 2023 року в рамках ДКД планувало закупити дев'ять лікарських засобів для лікування важких захворювань, зокрема рідкісних (орфанних), онкологічних, які входять до пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони здоров'я. Зокрема, ДКД на препарати для лікування пацієнтів зі СМА (спінально-м'язовою атрофією) були укладені на три роки.

У вересні 2023 року генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Едем Адаманов повідомив, що всі законтрактовані на 2023 рік за механізмом ДКД препарати вже поставлено.

В Україні ДКД укладаються шляхом прямих переговорних процедур між замовником з боку держави (МЗУ, ДП "Медичні закупівлі України") та виробником. Вони передбачають дотримання конфіденційності певних умов, зокрема кінцевої ціни предмета закупівлі.

За підсумками 2022 року економія під час закупівель ліків із використанням механізму ДКД становила близько $10 млн. Контракти на закупівлю в 2022 році за механізмом ДКД було укладено з компаніями Sanofi, BioMarin, Takeda і Roche.