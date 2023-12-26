На прифронтових територіях України можуть з'явитися мобільні аптеки - Мінреінтеграції

На прифронтових територіях, де суттєво зруйнована медична та аптечна інфраструктура, можуть з'явитися мобільні аптеки, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У разі запровадження мобільних аптек вони зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також такі аптеки працюватимуть, зокрема, на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства за результатами наради.

Зазначається, що основна увага була приділена питанню отримання "Укрпоштою" ліцензії на реалізацію медичних препаратів, оскільки право створювати такі мобільні аптеки мають виключно ліцензовані підприємства.

"Надання поштовому оператору такого права зможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року", - упевнені у відомстві.

У разі реалізації цієї ініціативи планується: відкриття ліцензованих складів на ключових сортувальних об'єктах "Укрпошти" (Київ, Львів, Харків, Одеса, Хмельницький), що дасть змогу забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни на наступний день; забезпечення запасу 10 тис. найменувань лікарських засобів; інтеграція з програмою "Доступні ліки".

"У мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом", - додали в міністерстві.