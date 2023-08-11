Медцентр "Лелека" зберіг потік пацієнтів завдяки переформатуванню в багатопрофільний медцентр

Медичний центр "Лелека" (Київ) зберіг потік пацієнтів завдяки переформатуванню клініки репродуктивних технологій і пологового будинку в багатопрофільний медцентр.

"Порівняно з довоєнним станом кількість пацієнтів в абсолютних числах у нас зберіглася завдяки переформатуванню "Лелеки" в багатопрофільний медичний центр", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" операційний директор медцентру Вадим Зукін.

Водночас він зазначив, що в акушерському напрямі кількість пацієнтів коливається пропорційно до того, як коливається кількість пологів у Києві та області.

Багатофункціональний медцентр "Лелека" - одна з провідних українських клінік у сфері акушерства, гінекології, хірургії широкого профілю. Медцентр практикує медичні протоколи, схвалені в Україні, США та Західній Європі. У центрі сучасної хірургії "Лелека" працює у сферах оперативної гінекології, мамології, судинної хірургії (флебологія), проктологічних та урологічних операцій, ендокринної хірургії, пластичної, абдомінальної, баріатричної, амбулаторної хірургії та ендоскопії.

"Лелека" 2019 року першим в Україні отримав акредитацію JCI, одного з найпрестижніших світових стандартів якості для медичних закладів. Стандарт базується на американській системі медичної акредитації медзакладів, заснованої на управлінні результатами лікування пацієнтів.

Міжнародне відділення JCI акредитує лікарні в Азії, Європі, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці, а тепер і в Україні. JCI щорічно оновлює свої стандарти акредитації, розширюючи цілі безпеки пацієнтів.