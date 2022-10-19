Медцентр "Лелека" продовжив міжнародну акредитацію стандарту JCI на 2023 рік

Багатопрофільний медичний центр "Лелека" пролонгував дію міжнародної акредитації Joint Commission International (JCI) на 2023 рік.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у медичному центрі, "Лелека" – перша та єдина в Україні клініка, що має акредитацію JCI. Основою для продовження стала поточна угода між компанією та американською комісією Joint Commission International, що займається акредитацією медичних клінік.

"Міжнародна структура Joint Commission International пролонгувала дію сертифіката МЦ Лелека, що підтверджує відповідність центру міжнародним кваліфікаційним стандартам надання медичної допомоги пацієнтам та організаційного менеджменту в охороні здоров'я", - повідомляє медичний центр.

У медичному центрі наголошують, що клініка мінімізує ризики як у медичних, так і немедичних процесах, а також контролює використання сучасних протоколів лікування.

Як повідомлялося, медичний центр "Лелека" у 2019 році першим в Україні отримав акредитацію JCI, одного з найпрестижніших світових стандартів якості для медичних закладів. Стандарт базується на американській системі медичної акредитації медзакладів, що ґрунтується на управлінні результатами лікування пацієнтів.

Міжнародне відділення JCI акредитує лікарні в Азії, Європі, Близькому Сході, в Африці та Південній Америці, а тепер і в Україні. JCI щорічно оновлює стандарти акредитації, розширюючи цілі безпеки пацієнтів.

Багатофункціональний медичний центр "Лелека" - це одна з провідних українських клінік у сфері акушерства, гінекології, хірургії широкого профілю. Медцентр практикує медичні протоколи, схвалені в Україні, США та Західній Європі.

Клініка надає медичну допомогу пацієнтам із 32 країн світу. Центр сучасної хірургії "Лелека" працює у напрямку оперативної гінекології, мамології, судинної хірургії (флебологія), проктологічних та урологічних операцій, ендокринної хірургії, пластичної, абдомінальної, баріатричної, амбулаторної хірургії.