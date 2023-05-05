Медицина

19:54 05.05.2023

У сферу охорони здоров'я через UNITED24 за рік вдалося залучити понад 1,4 млрд грн - МЗУ

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У сферу охорони здоров'я через UNITED24 за рік вдалося залучити понад 1,4 млрд грн - МЗУ

Через ініціативу UNITED24 за рік її роботи на підтримку сфери охорони здоров'я вдалося залучити понад 1,4 млрд грн, повідомляє пресслужба ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) у п'ятницю.

За даними держпідприємства, за рік роботи в рамках ініціативи UNITED24 МЗУ закупили понад 108,677 тис. одиниць обладнання для лікарень.

Зокрема, першими товарами, які МЗУ придбали на кошти, зібрані через UNITED24, стали 35 апаратів ШВЛ.

Також на залучені через платформу кошти держпідприємство придбало, зокрема, 176 автомобілів швидкої допомоги, 13 евакуаційних броньованих машин, 28 апаратів ШВЛ для дітей, 81 операційний стіл, 172 апарати вакуумної терапії ран, 637 генераторів та інших автономних джерел живлення.

"Більшість обладнання вже доставлено до медичних закладів. Закупівлі тривають", - уточнюють у МЗУ.

Теги: #united24

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