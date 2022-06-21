Медицина

11:56 21.06.2022

Медгрупа ADONIS перенесе розташований у лівобережній частині Києва пологовий будинок через непродовження оренди приміщення

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Медгрупа ADONIS перенесе розташований у лівобережній частині Києва пологовий будинок через непродовження оренди приміщення

Медична група компаній ADONIS перенесе пологовий будинок сімейного типу, розташований у лівобережній частині Києва, через непродовження оренди приміщення.

"Обставини, через які ми змушені релокувати пологовий будинок, не залежать від нас. Власник будівлі не продовжив договір оренди приміщення, у зв'язку з чим ми змушені залишити його до кінця тижня", - повідомила медгрупа.

МГК ADONIS уточнює, що лікарські команди у повному складі працюють у пологовому будинку на Софіївській Борщагівці.

"Усі пацієнтки, які уклали договори про пологову допомогу з ТОВ "Адоніс-Центр", у зв'язку з цими обставинами отримають послуги з пологової допомоги в клініці на Софіївській Борщагівці. Перевезення швидкої допомоги ADONIS безкоштовне та цілодобове (зокрема й під час комендантської години)", - уточнили в компанії.

У клініці повідомили, що за роки роботи пологового будинку на лівому березі з'явилося понад 800 малюків.

Як повідомлялося, МГК ADONIS відкрила пологовий будинок сімейного типу на Софіївській Борщагівці.

ADONIS – мережа приватних медичних центрів для дорослих і дітей, заснована понад 20 років тому. До неї входять 12 філій у Києві та області, зокрема два власні пологові будинки та лабораторія стовбурових клітин.

У філіях клініки лікарі здійснюють прийом за 66 медичними напрямами.

Теги: #adonis

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