Leleka Foundation та EPAM Systems домовилися про партнерство у постачанні медичної допомоги в Україну

Благодійний фонд Leleka Foundation, зареєстрована в США волонтерська організація з командою в Україні, уклала партнерство з постачання медичної допомоги в Україну з EPAM Systems Inc., провідною IT-компанією, що надає послуги з цифрових трансформацій та продуктового інжинірингу, йдеться в спільному повідомленні партнерів.

"Зважаючи на високу інтенсивність бойових дій та суттєву кількість поранень серед українських бійців та цивільного населення, потреба у засобах тактичної медицини не стала меншою з кінця лютого 2022 року. Це викликано тим, що турнікети, кровоспинні бинти, інші засоби першої допомоги – це витратні матеріали, які витрачаються сотнями щодня", – пояснив агентству "Інтерфакс-Україна" координатор проектів Leleka Foundation в Україні Юрій Кубрушко.

Він зазначив, що партнерство з EPAM розширює можливості Leleka Foundation із закупівлі медичних засобів, необхідних для надання першої допомоги на передовій.

"Зараз ми вже по другому колу забезпечуємо деякі частини аптечками, бо все, що ми передавали у березні-квітні, вже використано", – описав ситуацію волонтер.

Кубрушко додав, що все більш важливим напрямком діяльності Leleka є забезпечення лікарів, які працюють у зоні бойових дій.

За його словами, залежно від функціоналу медичний рюкзак може коштувати від однієї до чотирьох тисяч доларів. Маючи такий рюкзак, лікар може надати своєчасну допомогу щонайменше 10-ти людям, які отримають час, необхідний для їх транспортування до госпіталю.

"Разом із фондом "Лелека" ми підтримуватимемо український народ і робитимемо все можливе, щоб допомогти з критичними ресурсами, включно з медичною допомогою", – зазначила голова департаменту корпоративної соціальної відповідальності в EPAM Шамілка Самарасіна.

Вона сказала, що рушійною силою гуманітарної допомоги EPAM є глибокий особистий контакт компанії з Україною, в якій має 14 тис. співробітників, а ще багато вихідців з України працюють в інших локаціях.

Кубрушко додав, що Leleka Foundation також у понеділок відкрила сторінку на Patreon, щоб розширити можливості залучення пожертвувань та зробити цей процес максимально зручним.

EPAM у квітні повідомила про створення EPAM Ukraine Assistance Fund з метою підтримки організацій, що надають критичні медичні товари, безпечне укриття, їжу, гігієнічні товари, транспорт у безпечні зони та іншу гуманітарну підтримку. Цей фонд є окремим і додатковим до гуманітарних зобов'язань у розмірі $100 млн, про які EPAM оголосила 4 березня, а також до раніше встановлених програм допомоги, пожертвувань і роботи волонтерів EPAM на місцях.

Leleka Foundation опікується постачанням тактичної медицини в Україну з 2014 року. Фондом керують волонтери з командою у США та Україні, які збирають заявки на медичні засоби та потім розподіляють їх безпосередньо до точки використання. За перші три місяці від початку повномасштабної російської агресії фонд закупив і розподілив медичних препаратів і товарів на суму понад $3,3 млн.