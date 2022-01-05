Зеленський підписав закон про регулювання трансплантації анатомічних матеріалів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1967-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

"Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій", - повідомляє прес-служба глави держави.

Крім того, документ передбачає, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є повністю незалежною від людського впливу і самостійно здійснює такий підбір за певними критеріями.

Водночас вирішують питання щодо можливості надання прижиттєвої згоди чи незгоди на донорство через електронні ресурси.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 11 та 12 підпункту 7 пункту 4 розділу I, що набувають чинності з 1 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, законопроект №5831 Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 16 грудня. Його підтримали 305 народних депутатів.

У результаті ухвалення законопроекту, відомості про потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин вноситимуть до Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. Також письмова відмова від раніше узгодженої трансплантації не потребує нотаріального засвідчення або підтвердження нотаріусом справжності підпису.

Автори документа очікують, що ухвалення цього закону врегулює окремі складові трансплантації, що у свою чергу сприятиме підвищенню ефективності та кількості таких операцій в Україні.