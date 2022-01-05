Медицина

14:16 05.01.2022

Зеленський підписав закон про регулювання трансплантації анатомічних матеріалів

2 хв читати
Зеленський підписав закон про регулювання трансплантації анатомічних матеріалів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1967-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

"Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій", - повідомляє прес-служба глави держави.

Крім того, документ передбачає, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є повністю незалежною від людського впливу і самостійно здійснює такий підбір за певними критеріями.

Водночас вирішують питання щодо можливості надання прижиттєвої згоди чи незгоди на донорство через електронні ресурси.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 11 та 12 підпункту 7 пункту 4 розділу I, що набувають чинності з 1 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, законопроект №5831 Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 16 грудня. Його підтримали 305 народних депутатів.

У результаті ухвалення законопроекту, відомості про потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин вноситимуть до Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. Також письмова відмова від раніше узгодженої трансплантації не потребує нотаріального засвідчення або підтвердження нотаріусом справжності підпису.

Автори документа очікують, що ухвалення цього закону врегулює окремі складові трансплантації, що у свою чергу сприятиме підвищенню ефективності та кількості таких операцій в Україні.

Теги: #трансплантація #закон
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 05.01.2022
Зеленський підписав закон про розблокування держсубсидій іноземним суб'єктам кінематографії під час створення фільмів в Україні

Зеленський підписав закон про розблокування держсубсидій іноземним суб'єктам кінематографії під час створення фільмів в Україні

14:48 04.01.2022
Зеленський підписав закон про скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів

Зеленський підписав закон про скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів

13:56 04.01.2022
Фахівці інституту ім. Шалімова готові впроваджувати досвід операцій із трансплантації в регіональних клініках

Фахівці інституту ім. Шалімова готові впроваджувати досвід операцій із трансплантації в регіональних клініках

21:56 01.01.2022
В Україні набув чинності закон, який забороняє доступ російських суден до внутрішніх водних шляхів держави

В Україні набув чинності закон, який забороняє доступ російських суден до внутрішніх водних шляхів держави

16:37 01.01.2022
В Україні набув чинності закон про підвищення пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

В Україні набув чинності закон про підвищення пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

14:50 01.01.2022
В Україні набув чинності закон, що підвищує до двох прожиткових мінімумів розмір щомісячної держдопомоги дітям з важкими хворобами

В Україні набув чинності закон, що підвищує до двох прожиткових мінімумів розмір щомісячної держдопомоги дітям з важкими хворобами

11:06 01.01.2022
В Україні вводиться в дію закон про основи національного спротиву

В Україні вводиться в дію закон про основи національного спротиву

21:33 29.12.2021
На засіданні Кабміну ухвалено проект Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування"

На засіданні Кабміну ухвалено проект Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування"

19:18 24.12.2021
Хірурги інституту Шалімова провели першу пересадку печінки у Хмельницькій обласній лікарні

Хірурги інституту Шалімова провели першу пересадку печінки у Хмельницькій обласній лікарні

07:07 24.12.2021
Китай відповість на ухвалення в США закону про заборону імпорту товарів, вироблених у Сіньцзяні

Китай відповість на ухвалення в США закону про заборону імпорту товарів, вироблених у Сіньцзяні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

"Омікрон" зафіксували вже в 110 країнах, він може спричинити високе навантаження на системи охорони здоров'я - ВООЗ

До України у 2022 році надійде майже 42 млн доз вакцин від COVID-19 - Кузін

Майже 44% українців отримали одне щеплення проти COVID-19, повний курс пройшли 37% дорослого населення

ОСТАННЄ

Невакцинованих проти поліомієліту дітей до шести років буде вакциновано наприкінці січня – МОЗ

"Фармак" інвестував у проекти й стартапи галузі MedTech і HealthCare понад $1,2 млн

Вітчизняна фармкомпанія "Фармак" випускає понад 200 ліків, якість яких на європейському рівні

МОЗ дозволило використовувати векторні та мРНК-вакцини від COVID-19 після вакцини CoronaVac

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

В Україні зберігається "жовтий" рівень епіднебезпеки COVID-19

Поширений у Фінляндії генетичний варіант, пов'язаний із хворобою Альцгеймера, погіршує перебіг COVID-19

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

Медзаклади Львівщини перевірять на справність кисневого обладнання

Донецька та Чернігівська області перевищили коефіцієнти виявлення COVID-19

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА