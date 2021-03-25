Медицина

12:54 25.03.2021

Медиків не звільнятимуть за відмову від вакцинації - Степанов

1 мин читать
Медиків не звільнятимуть за відмову від вакцинації - Степанов

Медичних працівників не звільнятимуть за відмову від вакцинації, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я з посиланням на главу відомства Максима Степанова.

Таку ініціативу міністр назвав абсурдом.

"Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіли на COVID-19, поки що вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація", - сказав він.

Міністр додав, що кількість охочих зробити щеплення збільшуватиметься поступово.

 

Теги: #медики #вакцинація
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 25.03.2021
Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

21:21 22.03.2021
В Харькове нужны медики в ковидные бригады

В Харькове нужны медики в ковидные бригады

15:45 03.03.2021
Кабмин перераспределил средства на подготовку врачей-интернов

Кабмин перераспределил средства на подготовку врачей-интернов

21:15 02.03.2021
Степанов: мы будем вакцинировать медиков не зависимо от формы собственности больниц, в которых они работают

Степанов: мы будем вакцинировать медиков не зависимо от формы собственности больниц, в которых они работают

12:18 11.02.2021
Количество врачей и медперсонала увеличилось в медучреждениях, работающих по Программе медгарантий

Количество врачей и медперсонала увеличилось в медучреждениях, работающих по Программе медгарантий

16:55 08.02.2021
Медики настаивают на привлечении профассоциаций к классификации врачебных ошибок и экспертизе спорных случаев

Медики настаивают на привлечении профассоциаций к классификации врачебных ошибок и экспертизе спорных случаев

18:11 05.01.2021
Кабмин упростил процедуру расследования случаев смерти медработников от COVID-19

Кабмин упростил процедуру расследования случаев смерти медработников от COVID-19

17:06 28.12.2020
В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

14:22 22.12.2020
Киевсовет направил сэкономленные 422 млн грн на лечение больных COVID-19 – Кличко

Киевсовет направил сэкономленные 422 млн грн на лечение больных COVID-19 – Кличко

12:19 22.12.2020
Минздрав намерен внедрить возможность сопровождения бригад медиков на вызовах полицией

Минздрав намерен внедрить возможность сопровождения бригад медиков на вызовах полицией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок – Радуцкий

Эксперты профильного института выявили модифицированный британский штамм коронавируса в образцах из Киева и Ивано-Франковска

Рада освободила производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Украина введет условием въезда в страну отрицательный ПЦР-тест – глава Минздрава

ПОСЛЕДНЕЕ

Фармгруппа "Юрия-Фарм" рассматривает возможность локализации производства вакцин в Украине

Испытания в США показали эффективность AstraZeneca в 76% против COVID-19 с симптомами

"Лекхим" не предоставил МЗУ документы о поставке вакцины – госпредприятие

"Лекхим" поставит первую партию вакцины CoronoVac в Украину 25 марта

Британские ученые рассказали о рисках для переболевших COVID-19 женщин среднего возраста

Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок – Радуцкий

Украина планирует на 80% снизить заболеваемость туберкулезом до 2030 г. – гендиректор ЦОЗ

Киевские власти дополнительно выделят 23,5 млн грн на закупку концентраторов и аппаратов ИВЛ – Кличко

Минздрав подписал меморандум с USAID для усиления борьбы с туберкулезом в Украине

"Фармак" подчеркивает стратегическую роль партнерства с ЕБРР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА