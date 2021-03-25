Медиків не звільнятимуть за відмову від вакцинації - Степанов

Медичних працівників не звільнятимуть за відмову від вакцинації, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я з посиланням на главу відомства Максима Степанова.

Таку ініціативу міністр назвав абсурдом.

"Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіли на COVID-19, поки що вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація", - сказав він.

Міністр додав, що кількість охочих зробити щеплення збільшуватиметься поступово.