Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль представив у четвер пакет стимулювальних заходів на суму 26 трлн вон (понад $19 млрд) для підтримки вітчизняної напівпровідникової галузі.

Цей крок спрямований на підтримку чипмейкерів, включно з Samsung Electronics Co. і SK Hynix Inc., на тлі зростаючого попиту на просунуті чипи для роботи у сфері штучного інтелекту та інших обчислень, пише The Korea Economic Daily. Влада країни не хоче відставати в таких галузях, як дизайн чипів і контрактне виробництво в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку напівпровідників.

Пакет охоплює, зокрема, фінансову допомогу обсягом 17 трлн вон через державний Корейський банк розвитку для підтримки інвестицій у певні напрями діяльності та розширення податкових пільг.

"Як ми всі знаємо, напівпровідники - це галузь, у якій триває тотальна війна країн. Перемога чи поразка залежать від того, хто зможе першим створити передові чипи", - сказав президент на зустрічі з вищими урядовими чиновниками.

Юн Сок Йоль зазначив, що буде створено спеціальний фонд обсягом 1 трлн вон для підтримки виробників напівпровідникового обладнання та компаній, що займаються дизайном чипів (без їхнього випуску). За його словами, частка Південної Кореї у сфері розробки чипів становить лише близько 1% від загальносвітової.

LX Semicon Co. є єдиною корейською компанією, яка входить до світової 50-ки найкращих серед розробників чипів (без їх випуску).