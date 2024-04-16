Інвестиції

20:53 16.04.2024

Шмигаль зустрівся з представниками американського бізнесу

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Шмигаль зустрівся з представниками американського бізнесу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер провели зустріч з американським бізнесом.

"Головна тема - це залучення американських компаній та інвестицій в Україну. Ми хочемо, щоб США були одним із наших ключових партнерів не тільки в оборонній сфері, а й в економічній. Є багато перспективних проєктів. Експортно-імпортний банк США надає $3 млрд для фінансування контрактів і проєктів в Україні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Під час зустрічі Шмигаль розповів про найбільш перспективні сфери: енергетика, аграрна галузь, ОПК, видобуток і перероблення критичної сировини, а також ІТ.

"Запропонував нашим партнерам зі США створити Наглядову раду для Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest. Туди увійдуть керівники американських компаній. Це дасть змогу покращити нашу співпрацю, залучити нові американські інвестиції на наш ринок та посприяти операційній роботі американських компаній в Україні на щоденній основі", - додав прем'єр-міністр.

 

 

 

Теги: #сша #інвестиції #відновлення

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