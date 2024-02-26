Інвестиційні угоди становлять 10% у структурі продажу групи DIM

Інвестиційні угоди становлять до 10% у структурі продажу групи DIM, запитувана площа житла скоротилася на 15%, повідомила директор з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз маємо приблизно до 10% інвестиційних угод в форматах поліфункціональний кластер, еко-місто, багатофункціональний комплекс за концепцією 15-хв міста в центральному діловому та історичному центрі, натомість переважна більшість угод - їх трохи більше 90% - все ще виключно для себе. Те, що інвестор взагалі почав повертатися на ринок, обнадійливий сигнал", - повідомила вона.

За її словами, перші інвестиційні угоди в об'єктах компанії почали укладати наприкінці літа - на початку осені 2023 року. До цього професійні інвестори не наважувалися повертатися в бетон, проте ситуація змінюється.

" По-перше, дохідність окремих комплексів, форматів за умови високих темпів будівництва, вдалої концепції і зростання реального попиту на цей об’єкт, все ж вища за банківські депозити навіть в умовах війни. По-друге, оцінюючи інвестицію на перспективу, люди розуміють, що ліквідний лот здатен в подальшому принести і 50-60%, якщо обрати грамотну стратегію", - констатує Бедя.

За її спостереженнями, зараз серед інвесторів більшість тих, хто до війни мав у своєму портфелі нерухомість. Вони приходять на трьох умовах: високі темпи будівництва, ліквідна концепція і бренд девелопера, його репутація за останні два роки війни.

При цьому запитувана площа зменшилася на 15% приблизно, при цьому вдвічі зросла зацікавленість у європлануваннях. Обов'язковим атрибутом стає велика кухня-вітальня від 17 кв. м у комфорт+ і від 20 кв. м у бізнес-сегменті, двома санвузлами, окремими спальнями. Площа 1-кімнатних квартир, які найчастіше купують у бізнес-сегменті, сягає 50-55 кв. м, 2-кімнатних - 75-80 кв.м, 3-кімнатних - 100-120 кв.м.

Найбільше покупця в комфорт+-сегменті сьогодні цікавлять 1-кімнатні квартири площею 40-47 кв. м з кухнею-вітальнею від 20 кв. м і окремою спальнею із гардеробною. Топовими 2-кімнатними стають планування від 68 до 75 кв. м із двома окремими спальнями, кухнею-вітальнею від 20 кв. м, а 3-кімнатними - квартири 85-90 кв. м із трьома окремими спальнями, одна з яких є майстер-спальнею з власним санвузлом і гардеробом, велика кухня-вітальня також у пріоритеті.

Група компаній DIM заснована 2014 року і складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. До теперішнього часу ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land.