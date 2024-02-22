"ДТЕК Мережі" у 2024р планує інвестувати в електромережі трьох областей і Києва 4 млрд грн

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" планують у 2024 році інвестувати в підвищення стійкості та надійності роботи електромереж Одеської, Дніпропетровської, Київської областей і Києва близько 4 млрд грн.

"Загальний обсяг інвестиційних програм планується на рівні близько 4 мільярдів гривень у 2024 році. Завдяки будівництву нових ліній, підстанцій і модернізації наявних ми зменшуємо аварійні ситуації та забезпечимо стабільну роботу електромереж", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу з посиланням на генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка в четвер.

Зокрема, "ДТЕК Київські електромережі" планує реконструювати чотири великі високовольтні підстанції, в яких замінять силові трансформатори та модернізують розподільні пристрої. Модернізація цих об'єктів безпосередньо підвищить надійність електропостачання понад 73 тис. сімей у Святошинському, Голосіївському та Солом'янському районах.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі" цього року розпочне роботи з будівництва нової кабельної лінії, що забезпечить резервне живлення для 7 підстанцій. Завдяки цьому та реконструкції високовольтної підстанції в разі аварій буде можливість зменшити тривалість відключень більш ніж для 17 тис. родин Обухівщини", - зазначили в компанії.

Своєю чергою "ДТЕК Одеські електромережі" в межах інвестиційної програми продовжує реконструкцію трьох високовольтних підстанцій 110 кВ. Це знизить ризик аварій для 110 тис. клієнтів і 20 соціально важливих об'єктів, зокрема дев'яти котелень, шести лікарень і п'яти об'єктів водопостачання та водовідведення.

У Дніпрі фахівці "ДТЕК Дніпровські електромережі" на одній із вузлових підстанцій виконають реконструкцію з поділом секцій, що дасть змогу ефективно використовувати наявні трансформатори та забезпечити надійним електропостачанням понад 15 тис. сімей і промислові підприємства міста. Також буде створено, таким чином, резерв потужності для підключення нових клієнтів.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.