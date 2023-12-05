Велика Британія внесе GBP20 млн у створений MIGA фонд SURE для страхування інвестицій в Україну

Велика Британія надасть GBP20 млн ($25,3 млн за поточним курсом) до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), створеного Багатостороннім агентством інвестиційних гарантій Світового банку (MIGA), для зниження ризиків іноземних інвесторів в Україну.

"Сьогоднішнє (у понеділок - ІФ-У) підписання дає підприємствам та інвесторам фундаментальні інструменти, необхідні їм для безпосередньої участі у відбудові України після цієї жахливої війни", - наводяться слова міністра промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані в релізі агентства.

"...Наш внесок розміром 20 мільйонів фунтів стерлінгів до страхового трастового фонду MIGA дасть змогу знизити ризики проєктів і залучити такі необхідні приватні інвестиції в Україну для підтримки відновлення економіки зараз і в майбутньому", - резюмував він.

У пресслужбі MIGA нагадали, що Світовий банк оцінює збитки від вторгнення Росії в Україну в $411 млрд.

Як повідомлялося, Норвегія також надала $22 млн у SURE з метою зниження ризиків для іноземних інвесторів і задоволення попиту на воєнне страхування.

Трастовий фонд підтримки реконструкції та економіки України (SURE) був заснований MIGA в лютому 2023 року з метою створення двосторонньої стратегії допомоги Україні в подоланні наслідків повномасштабного вторгнення Росії.

MIGA створене 1988 року як член Світового банку для сприяння прямим іноземним інвестиціям в економіки, що розвиваються, допомагаючи пом'якшити ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, а також війни та громадянських заворушень. Також агентство займається покращенням кредитування для приватних інвесторів і самих кредиторів.

У пресслужбі уточнили, що з моменту початку роботи MIGA видало гарантій на суму понад $76 млрд у 123 країнах, що розвиваються, підтримавши понад 1000 проєктів, і за останнє десятиліття забезпечило 156 тис. нових робочих місць у країнах, що розвиваються.