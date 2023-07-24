ДТЕК планує у 2023 р. інвестувати у видобуток газу $120-130 млн

ДТЕК планує у 2023 році інвестувати у видобуток газу $120-130 млн, повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко.

"Цього року ми плануємо інвестувати $120-130 млн у видобуток. 70% цих коштів - розробка нових родовищ", - сказав він в інтерв'ю "Forbes Україна".

За його словами, більшість нафтогазових активів компанії вже пройшли пік видобутку, природне падіння на свердловинах, які діють, становить 15-18%.

"Єдиний спосіб компенсувати спад - розробляти нові родовища. Цього року ми починаємо бурити на нещодавно куплених ліцензіях... Плануємо почати бурити на Майорівській площі в четвертому кварталі 2023 року", - зазначив Тімченко.

Глава ДТЕК переконаний, що в Україні величезні перспективи видобутку газу на глибині 6000-7000 м. "Завдяки новітнім технологіям видобуток на таких глибинах нині окупається", - уточнив він.

Тімченко також повідомив, що за підсумками 2022 року підприємства ДТЕК видобули 2 млрд куб. м газу. Водночас на кінець року вони мали 0,6 млрд куб. м у підземних сховищах через падіння споживання і заборону експорту, що призвело до проблем із ліквідністю протягом першого півріччя цього року.

"Але зараз "Нафтогаз" усе-таки почав викуповувати газ. У мене був скепсис щодо можливостей "Нафтогазу" викуповувати газ, проте НАК справді вийшов на ринок і активно скуповує газ. Відповідно, у нас з'явилася ліквідність, що дозволяє виконувати нашу інвестпрограму", - зазначив він.

Водночас глава ДТЕК вважає, що тему відновлення експорту українського газу владі "потрібно постійно експертно обговорювати з ринком, тому що це суттєво впливає на розвиток українського газовидобутку".

Як повідомлялося, компанії, що входять до "ДТЕК Нафтогаз", у листопаді 2022 року придбали на відкритому аукціоні право на розробку двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівської площі за 1,102 млрд грн і Бірківсько-Зіньківської за 211 млн грн.

"ДТЕК Нафтогаз" 2021 року збільшив видобуток газу на 12% (на 0,22 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком - до 2,06 млрд куб. м.

"ДТЕК" створено 2005 року для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова.