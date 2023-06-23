Інвестиції

13:18 23.06.2023

Необхідно забезпечити страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів - Зеленський

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Необхідно забезпечити страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає першочерговим завданням реалізувати домовленості про страхування воєнних ризиків для інвесторів і допомогти першим компаніям зайти в Україну під ці гарантії безпеки.

"Систематизували з нашими парламентаріями й урядовцями підсумки лондонської Конференції з відновлення України", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Десятки мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. П’ятсот компаній, готових інвестувати в Україну. Дієві механізми конфіскації російських активів для відшкодування завданої шкоди", - зазначив він.

"Продовжуємо працювати над захистом бізнесу від чиновників, покращенням інвестиційного клімату та гарантуванням рівних умов для всіх учасників", - написав також Зеленський.

 

Теги: #відновлення #зеленський

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