Інвестиції

14:35 21.06.2023

Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

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Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною.

"Я оголошую сьогодні про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною, через Французький державний інвестиційний банк. Це повністю відповідає запропонованому Великою Британією та Україною механізму воєнного страхування, який ми підтримуємо", - сказала Колонна під час виступу на конференції.

Міністерка також наголосила, що Франція повністю підтримує "сміливі" реформи, які президент України Володимир Зеленський "пообіцяв провести для зміцнення верховенства закону і поліпшення ділового клімату в країні".

"Ці зусилля матимуть ключове значення для залучення приватних інвестицій, без яких реконструкція буде неможлива. Завдяки нашим спільним зусиллям Україна відбудується, і відбудується краще. Доти наша підтримка не згасне", - заявила Колонна.

Теги: #страхування #франція #відновлення #колонна

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