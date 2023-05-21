Україна і Японія проведуть спільну конференцію з відновлення України

Україна і Японія проведуть спільну конференцію з відновлення України, повідомляється на сайті президента Володимира Зеленського за підсумками його зустрічі з японським прем'єр-міністром Фуміо Кішидою на саміті G7.

Зокрема, сторони домовилися про проведення українсько-японської конференції з відновлення України та залучення до цього процесу приватного бізнесу.

Лідери обговорили можливість японських інвестицій у виробництво водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури.

Як повідомляється, Зеленський подякував Японії за виділений пакет фінансової допомоги обсягом 7,6 мільярда доларів, а також за рішення прийняти на лікування до шпиталю Сил самооборони поранених українських військовослужбовців і за додаткову допомогу у вигляді 100 вантажних автомобілів для потреб ЗСУ.

Зеленський і Кішида обговорили подальші кроки щодо допомоги Україні з боку японського уряду, зокрема щодо посилення матеріально-технічних можливостей українських сил оборони.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту з реалізації української формули миру.