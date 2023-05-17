Інвестиції

09:53 17.05.2023

Україна залучить до $8 млрд від південнокорейського фонду EDCF за пільговими умовами - Мінекономіки

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Україна залучить до $8 млрд від південнокорейського фонду EDCF за пільговими умовами - Мінекономіки

Україну внесено до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Республікою Корея в рамках програми Офіційної допомоги розвитку (ODA), і вона отримає можливість одержати перший транш від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) у розмірі до $300 млн уже 2023 року протягом трьох-чотирьох місяців із моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць, повідомляє Міністерство економіки України в середу.

"Наступний транш до $3 млрд стане доступним 2024 року з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд у міру наповнення пайплайну проєктів. Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об'єктів", - зазначила перша віцепрем'єр-міністер - міністр економіки України Юлія Свириденко в середу за підсумками підписання попередньої міжурядової угоди про кредити від EDCF - спеціального підрозділу Корейського експортно-імпортного банку.

Захід відбувся в рамках візиту української делегації за участю першої леді України Олени Зеленської до Республіки Корея.

Як наголошується в повідомленні, кошти буде залучено на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може становити до 40 років під 0,15% річних із відтермінуванням повернення тіла кредиту на 10 років. "Ми сподіваємося, що найближчими тижнями всі формальності буде завершено і ми зможемо презентувати бізнес-спільнотам наших країн перші проєкти, які зможуть фінансуватися фондом", - додала Свириденко.

Для залучення фінансування конкретних проєктів укладатимуть окремі кредитні договори. Зі свого боку уряд Південної Кореї може надавати гранти і технічну допомогу для підготовки та оцінки проєктів. Також планується відкрити офіс EDCF в Україні.

"Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу в повоєнному відновленні нашої країни, а сьогоднішнє підписання дасть змогу залучити значні інвестиції з Південної Кореї для розміщення в Україні нових технологічних виробництв у стратегічно важливих галузях у партнерстві з глобальними корейськими корпораціями", - наголосила Свириденко.

EDCF заснований урядом Республіки Корея 1987 року для сприяння економічному співробітництву між Кореєю та країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їхнього промислового розвитку та економічної стабільності.

Як повідомлялося, перша леді Олена Зеленська перебуває в Сеулі як спеціальний представник свого чоловіка, президента України Володимира Зеленського. Вона подякувала Республіці Корея за підтримку, солідарність і гуманітарну допомогу, спрямовану в Україну, і попросила збільшити допомогу в тих областях, де це можливо. Перша леді також звернулася з проханням про участь південнокорейського бізнесу в повоєнній відбудові України, зокрема в Херсоні, де проживає багато етнічних корейців.

Вона зустрілася з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем і першою леді Республіки Корея Кім Кеон Хі, яка пообіцяла продовжувати надавати гуманітарну допомогу, щоб допомогти українському народу подолати труднощі. Зі свого боку Зеленська попросила в неї про активну участь Республіки Корея у відновленні країни.

Теги: #мінекономіки #відновлення #південна_корея

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