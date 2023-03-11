Інвестиції

07:25 11.03.2023

NovaPay анонсувала випуск кредитних карток для клієнтів "Нової пошти" та облігацій

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NovaPay анонсувала випуск кредитних карток для клієнтів "Нової пошти" та облігацій

NovaPay має намір випустити кредитні картки з додатковими послугами та знижками для клієнтів "Нової пошти", а також облігації, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор із ризиків NovaPay Ростислав Сінішин у п'ятницю.

За його словами, йдеться про власний випуск облігацій NovaPay, а не нещодавно випущену нову серію облігацій "Нової пошти".

Сінішин уточнив, що компанія вже підготувала проспект емісії, який незабаром буде подано на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Нова пошта" випустила (облігації), оскільки їй потрібен власний розвиток, їй потрібно будувати термінали, розвивати логістику, а зараз NovaPay випустить свої облігації, які використовуватимуться якраз для роботи у фінансовому секторі", - пояснив директор з ризиків NovaPay.

Водночас він не уточнив обсягу випуску, ставки доходності та інших деталей.

Крім того, Сінішин зазначив, що NovaPay планує реалізувати проєкт із випуску власних кредитних карток.

"Кредитні картки будуть дуже корисні, матимуть багато цікавих функцій, додаткових послуг і знижок", - пояснив Сінішин.

Він додав, що немає можливості розголошувати всі деталі проєкту, проте зазначив, що NovaPay продовжить покращувати чинну структуру терміналів, прискорювати оплату та одночасно паралельно на цій же базі розвивати новий проєкт.

За даними на сайті НБУ, за дев'ять місяців 2022 року чистий дохід ТОВ "НоваПей" становив 3,3 млрд грн, тоді як чистий прибуток 1,45 млрд грн.

NovaPay входить до групи компаній "Нова пошта" та забезпечує її зручними, швидкими та надійними платіжними сервісами  онлайн і офлайн.

 

 

Теги: #наміри #nova_pay

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